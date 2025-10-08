-

Mars en Cargill versterken hun samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie met een innovatieve zonne-energieovereenkomst van 224 MWac met GoldenPeaks Capital in Polen

De vijf nieuwe virtuele stroomafnameovereenkomsten van de bedrijven zullen de uitstoot in de voedingssector verminderen en Europa’s meest koolstofintensieve energienet van zonne-energie voorzien

WARSCHAU, Polen--(BUSINESS WIRE)--Mars en Cargill, twee toonaangevende internationale voedingsmiddelenbedrijven, hebben aangekondigd dat ze de ontwikkeling van meer dan 224 MWac* aan nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit stimuleren via vijf virtuele stroomafnameovereenkomsten (PPA's) in Polen. De PPA's zijn gesloten met GoldenPeaks Capital, een van de snelst groeiende onafhankelijke producenten van hernieuwbare energie in Europa.

Deze samenwerking bouwt voort op het bestaande werk van Mars en Cargill op het gebied van hernieuwbare energie en bevestigt een innovatieve benadering van de betrokkenheid van leveranciers en klanten bij klimaatactie.

