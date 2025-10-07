L'Esercito degli Stati Uniti d'America assegna a Pacific Defense un contratto per la Mounted Common Infrastructure nell'ambito del Mounted Form Factor (CMFF)

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--L'Esercito degli Stati Uniti d'America ha assegnato a Pacific Defense un contratto pluriennale per il C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI): una fase critica nell'accelerazione dell'Esercito di capacità di combattimento in rete.

Il contratto del Program Executive Office C3N prevede la fornitura da parte di Pacific Defense di sistemi CMFF MCI a partire dal novembre 2025 per supportare la sperimentazione dei soldati, l'integrazione del software e lo sviluppo dell'interfaccia utente che conducono a valutazioni complete dei soldati a bordo dei veicoli nel 2026. CMFF MCI comprende piattaforme sia terrestri che aeree e include piani per l'integrazione di capacità tra cui comunicazioni, comando e controllo (C2), PNT garantita (APNT) e EW/SIGINT, tutte integrate in uno chassis conforme a standardized a-kit vehicle envelope (SAVE) attraverso plug-in-cards. Come integratore CMFF MCI, Pacific Defense collaborerà con l'Esercito per accelerare l'inserimento delle capacità operative, utilizzando un'ampia gamma di fonti industriali e governative per moduli di hardware e software critici per le missioni.

“Siamo impazienti di collaborare con l'Esercito per accelerare l'adozione, la produzione e l'utilizzo da parte degli utenti di questa tecnologia critica e strategica alla luce delle recenti decisioni di riorganizzare e ricapitalizzare rapidamente Comando Controllo a tutti i livelli”, ha dichiarato Travis Slocumb, CEO di Pacific Defense. “La nostra tecnologia fondamentale CMFF MCI consente EW/SIGINT, trasporti e networking solidi e sicuri, calcolo edge tattico ad alte prestazioni, APNT e diverse applicazioni C2 oggi con plug and play facilmente forniti di schede e software in una varietà di prodotti per chassis CMOSS esistenti”.

Pacific Defense ha implementato con successo oltre 150 sistemi attualmente in uso negli Stati Uniti e nei Paesi partner della coalizione FVEY, supportando un ampio spettro di missioni C5ISR/EW su veicoli terrestri, palloni aerostatici ad alta quota, varie piattaforme aeree e sedi fisse, e presto si estenderà nelle regioni dell'Orbita terrestre bassa (LEO) e dell'Orbita terrestre media (MEO). Mentre si intensifica il ritmo delle nuove minacce emergenti, Pacific Defense prevede una crescita significativa dell'implementazione per tutto il 2026 e oltre.

Come membro leader del Consorzio Sensor Open Systems Approach (SOSA) forte di oltre 180 membri, Pacific Defense ha sviluppato una solida famiglia di sistemi per missioni su base SOSA/CMOSS. Questi prodotti integrano moduli di hardware e software sia governativi che commerciali, consentendo un'autentica interoperabilità multi-fornitore. Utilizzando gli standard SOSA/CMOSS, Pacific Defense assicura che i suoi prodotti NERVE, SABER e CMFF MCI rimangano adattabili, interoperabili, aggiornabili e pronti per le missioni in diversi domini, piattaforme e serie di missioni.

A supportare Pacific Defense nel progetto CMFF MCI sono Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners e STC, una società del gruppo Arcfield.

Informazioni su Pacific Defense

Pacific Defense nasce per guidare la trasformazione dei sistemi aperti, necessari per realizzare l'innovazione rapida e la potenza della tecnologia commerciale. Pacific Defense è specializzata in soluzioni C5ISR e di Electronic Warfare (EW) per ambienti mission critical e utilizza gli standard Modular Open Systems Architecture (MOSA) per fornire una tecnologia flessibile e aggiornabile che consente di rispondere più rapidamente alle minacce emergenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pacific-defense.com e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.