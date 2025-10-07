L'Esercito degli Stati Uniti d'America assegna a Pacific Defense un contratto per la Mounted Common Infrastructure nell'ambito del Mounted Form Factor (CMFF)
L'Esercito degli Stati Uniti d'America assegna a Pacific Defense un contratto per la Mounted Common Infrastructure nell'ambito del Mounted Form Factor (CMFF)
Il contratto rafforza il ruolo di Pacific Defense come fornitore di sistemi modulari di punta per il campo di battaglia del futuro
EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--L'Esercito degli Stati Uniti d'America ha assegnato a Pacific Defense un contratto pluriennale per il C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI): una fase critica nell'accelerazione dell'Esercito di capacità di combattimento in rete.
Il contratto del Program Executive Office C3N prevede la fornitura da parte di Pacific Defense di sistemi CMFF MCI a partire dal novembre 2025 per supportare la sperimentazione dei soldati, l'integrazione del software e lo sviluppo dell'interfaccia utente che conducono a valutazioni complete dei soldati a bordo dei veicoli nel 2026. CMFF MCI comprende piattaforme sia terrestri che aeree e include piani per l'integrazione di capacità tra cui comunicazioni, comando e controllo (C2), PNT garantita (APNT) e EW/SIGINT, tutte integrate in uno chassis conforme a standardized a-kit vehicle envelope (SAVE) attraverso plug-in-cards. Come integratore CMFF MCI, Pacific Defense collaborerà con l'Esercito per accelerare l'inserimento delle capacità operative, utilizzando un'ampia gamma di fonti industriali e governative per moduli di hardware e software critici per le missioni.
“Siamo impazienti di collaborare con l'Esercito per accelerare l'adozione, la produzione e l'utilizzo da parte degli utenti di questa tecnologia critica e strategica alla luce delle recenti decisioni di riorganizzare e ricapitalizzare rapidamente Comando Controllo a tutti i livelli”, ha dichiarato Travis Slocumb, CEO di Pacific Defense. “La nostra tecnologia fondamentale CMFF MCI consente EW/SIGINT, trasporti e networking solidi e sicuri, calcolo edge tattico ad alte prestazioni, APNT e diverse applicazioni C2 oggi con plug and play facilmente forniti di schede e software in una varietà di prodotti per chassis CMOSS esistenti”.
Pacific Defense ha implementato con successo oltre 150 sistemi attualmente in uso negli Stati Uniti e nei Paesi partner della coalizione FVEY, supportando un ampio spettro di missioni C5ISR/EW su veicoli terrestri, palloni aerostatici ad alta quota, varie piattaforme aeree e sedi fisse, e presto si estenderà nelle regioni dell'Orbita terrestre bassa (LEO) e dell'Orbita terrestre media (MEO). Mentre si intensifica il ritmo delle nuove minacce emergenti, Pacific Defense prevede una crescita significativa dell'implementazione per tutto il 2026 e oltre.
Come membro leader del Consorzio Sensor Open Systems Approach (SOSA) forte di oltre 180 membri, Pacific Defense ha sviluppato una solida famiglia di sistemi per missioni su base SOSA/CMOSS. Questi prodotti integrano moduli di hardware e software sia governativi che commerciali, consentendo un'autentica interoperabilità multi-fornitore. Utilizzando gli standard SOSA/CMOSS, Pacific Defense assicura che i suoi prodotti NERVE, SABER e CMFF MCI rimangano adattabili, interoperabili, aggiornabili e pronti per le missioni in diversi domini, piattaforme e serie di missioni.
A supportare Pacific Defense nel progetto CMFF MCI sono Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners e STC, una società del gruppo Arcfield.
Informazioni su Pacific Defense
Pacific Defense nasce per guidare la trasformazione dei sistemi aperti, necessari per realizzare l'innovazione rapida e la potenza della tecnologia commerciale. Pacific Defense è specializzata in soluzioni C5ISR e di Electronic Warfare (EW) per ambienti mission critical e utilizza gli standard Modular Open Systems Architecture (MOSA) per fornire una tecnologia flessibile e aggiornabile che consente di rispondere più rapidamente alle minacce emergenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pacific-defense.com e LinkedIn.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Pacific Defense - Contatto per i media
Kent Mader
marketing@pacific-defense.com