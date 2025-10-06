SEGA® s'associe au Comité International Olympique et annonce un accord de licence inédit de plusieurs années qui célèbre la marque Olympique et Sonic The Hedgehog™

Tokyo, Japon--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, SEGA CORPORATION et le Comité International Olympique (CIO), le garant des Jeux Olympiques et le dirigeant de l'élan olympique, ont annoncé un accord inédit de plusieurs années qui célèbre l'héritage de Sonic The Hedgehog et la marque Olympiques.

Un premier aperçu de la collaboration "Cinq Anneaux" est d’ores et déjà disponible : les cinq anneaux olympiques avec une touche supersonique propre à Sonic The Hedgehog. Ce premier aperçu illustré met en avant le lien entre Sonic et les valeurs essentielles olympiques comme l'excellence, le respect et l'amitié. SEGA et le CIO recherchent des partenaires pour lancer une collection de produits dérivés en 2026.

"Chez Sega, nous nous engageons à encourager les communautés respectueuses et inclusives à travers le monde," déclare Shuji Utsumi, président, directeur des opérations, et représentant légal de SEGA CORPORATION. "Ce partenariat avec le Comité International Olympique nous permet de mettre en avant ces valeurs, notamment avec le programme des Cinq Anneaux, mais aussi de célébrer l'esprit à la fois innovant et diversifié que nos deux marques promeuvent."

"Le CIO est ravi de s'associer à SEGA pour écrire ce nouveau chapitre passionnant de la marque olympique, en s'appuyant sur la force du récit et de l'innovation pour mobiliser un public universel" explique Elisabeth Allaman, directrice générale adjointe de la branche Télévision et Marketing du CIO. "En associant les emblématiques et universels anneaux olympiques au personnage si populaire de Sonic, nous créons de nouvelles opportunités pour les fans de tout âge de découvrir l'esprit du sport et du jeu de diverses manières qui resteront gravées dans leur mémoire."

Dans le cadre de cet accord avec le Comité International Olympique, SEGA et le CIO étudieront les possibilités de licencier leurs designs pour des collaborations ciblées de produits dérivés et inviteront les marques qui partagent le même état d'esprit à rejoindre cette fusion unique des sports et des jeux vidéo.

Des perspectives de licences olympiques élargies

L'accord de licence résulte de la stratégie globale de licence du CIO ; une initiative du programme olympique 2020+5 qui vise à impliquer et unir les fans par le biais des produits dérivés officiels qui renforcent et promeuvent la marque olympique lors des Jeux Olympiques, mais aussi entre chaque édition.

En plus de la collection olympique dont les produits uniques (vêtements, jouets et jeux, sacs, papeterie et équipement sportif) s'adressent à un public jeune et actif, les programmes principaux de licence du CIO incluent la collection olympique Héritage qui propose des produits artistiques et créatifs inspirés des Jeux Olympiques passés (vêtements, mascottes et accessoires). Les fans et connaisseurs se retrouvent dans ce riche héritage des collections passées des Jeux Olympiques et Paralympiques qui célèbre chaque édition à venir et inclut une large gamme d'accessoires, de souvenirs, de vêtements et d'équipement pour les fans.

À travers la vente de produits officiels, objets à collectionner et autres souvenirs, le programme de licence olympique offre aux fans une connexion tangible avec les Jeux Olympiques et ses valeurs.

© 2025 - Comité International Olympique - Tous droits réservés. Olympique™, Jeux Olympiques™ sont des marques déposées.

