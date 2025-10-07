-

DEWA联合多家机构拓展电动汽车快充网络

original DEWA联合多家机构拓展电动汽车快充网络（照片：AETOSWire）

DEWA联合多家机构拓展电动汽车快充网络（照片：AETOSWire）

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为2014年启动的电动汽车绿色充电计划的一部分，迪拜水电局(DEWA)已签署多项协议与合同，以扩大迪拜的电动汽车(EV)充电网络。DEWA与Emirates National Oil Company (ENOC)、Dubai Taxi和Parkin Company签署了合同与协议。

DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示：“通过与政府和私营部门合作伙伴携手，我们正通过建设和完善一体化电动汽车充电基础设施，推动迪拜绿色出行发展。这一举措有助于减少碳排放，助力实现2050年迪拜清洁能源战略、2050年迪拜净零碳排放战略和迪拜绿色出行战略的目标。我们将继续与各领域合作伙伴携手，为可持续绿色经济奠定基础，以实现英明领导层的愿景，提升迪拜的全球竞争力。”

ENOC

DEWA与Enoc Group签署合同，将扩建迪拜各地ENOC服务站的电动汽车(EV)快速充电网络。该举措旨在完善基础设施，以满足日益增长的电动汽车需求。

Dubai Taxi

DEWA与Dubai Taxi Company (DTC)签署长期战略合同，将在迪拜DTC的车队中部署电动汽车超快速充电站。该项目将在合同期限内分阶段推出208个超快速电动汽车充电站，与DTC的车队转型路线图及迪拜的可持续发展愿景保持一致。

Parkin

DEWA与Parkin Company签署战略合同，致力于改造迪拜的公共电动汽车充电网络，进一步巩固该酋长国作为绿色可持续出行领先枢纽的全球地位。合同第一阶段将在迪拜重点区域（包括居民社区、购物中心、休闲场所和公共区域）安装100个电动汽车充电桩。近期还将推进更大范围的部署，覆盖酋长国更多区域。这些充电桩将提供更高的灵活性，加速电动汽车的普及进程。

通过电动汽车绿色充电计划，DEWA已联合公共和私营部门的合作伙伴，在迪拜部署了1500多个充电点位。

来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Shaikha Almheiri
00971552288228

Industry:

Dubai Electricity and Water Authority

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Shaikha Almheiri
00971552288228

More News From Dubai Electricity and Water Authority

WETEX 2025 促进环保车辆竞争力

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为配合迪拜雄心勃勃的“2030 年绿色出行战略”以及对电动汽车（EV）和可持续物流日益增长的需求，由迪拜电力和水务局（DEWA）主办的水、电、技术与环境展览会（WETEX）紧跟绿色出行趋势，汇聚来自陆、海、空多领域的本地及国际领先企业，展示绿色出行解决方案。 通过“绿色出行展馆”，WETEX 2025 突出展示了氢能技术、低排放燃料以及人工智能（AI）在推动电动车普及、支持基础设施、项目和充电站建设中的最新创新应用。 “根据阿联酋 2050 年净零排放战略和国家电动车政策，并响应阿联酋及全球电动车市场的快速扩张，WETEX 每年都在推动电动车行业企业竞争力方面发挥着关键作用。通过引进最新技术、专业知识和最佳实践，显著降低电动车和电池的成本，WETEX 不仅提升了行业整体表现，也增强了电动车相对于传统交通方式的地位，最终推动能源与资源效率的提升。” DEWA 董事总经理兼首席执行官、WETEX 创始人兼主席 HE Saeed Mohammed Al Tayer 表示。 AI 驱动的出行解决方案 WETEX 2025 展...

WETEX 2025迎来68家本地和国际赞助商的强大阵容

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜电力和水务局(DEWA)于2025年9月30日至10月2日在迪拜世界贸易中心举办第27届水、能源、技术与环境展览会(WETEX)。该展会由DEWA根据阿联酋副总统兼总理、迪拜统治者Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的指示举办，并由迪拜最高能源委员会主席Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum殿下担任赞助人。 WETEX 2025已吸引68家赞助商及18家合作伙伴与支持单位。共有来自65个国家的3100家公司参展，其中包括18个国际展馆，展览面积达9.5万平方米。 DEWA董事总经理兼首席执行官、WETEX创始人兼董事长Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示：“我们与展会赞助商的建设性合作及战略伙伴关系，在巩固WETEX全球地位、增强其作为迈向可持续发展未来之路中关键里程碑的影响力方面发挥着至关重要的作用。” 首席赞助商 OMNIYAT Group 主要赞助商 迪拜道路与交通管理局(RTA) MASDAR TAQA Riyadh...

WETEX为国际企业开启广阔投资视野

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜电力和水务局(DEWA)将于2025年9月30日至10月2日在迪拜世界贸易中心举办第27届水、能源、技术与环境展览会(WETEX)。该展会由DEWA根据阿联酋副总统兼总理、迪拜统治者Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的指示举办，并由迪拜最高能源委员会主席Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum殿下担任赞助人。 WETEX体现了阿联酋在清洁和可再生能源及可持续发展领域的先锋地位，同时也支持迪拜实现可持续经济的宏伟愿景。该展会涵盖多个领域，包括水、能源、智慧城市、绿色出行、人工智能和数字化转型。 DEWA董事总经理兼首席执行官、WETEX创始人兼主席Saeed Mohammed Al Tayer表示：“WETEX反映了阿联酋对可持续发展的坚定承诺，并巩固了迪拜作为全球领先绿色经济枢纽的地位。该展会已成为世界领先的专业活动之一，为展示清洁能源、水和可持续发展领域的最新创新提供了平台。它还支持建立合作伙伴关系，为实现全球气候目标并加速向绿色经济转型做出...
Back to Newsroom