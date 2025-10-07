DEWA联合多家机构拓展电动汽车快充网络

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为2014年启动的电动汽车绿色充电计划的一部分，迪拜水电局(DEWA)已签署多项协议与合同，以扩大迪拜的电动汽车(EV)充电网络。DEWA与Emirates National Oil Company (ENOC)、Dubai Taxi和Parkin Company签署了合同与协议。

DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示：“通过与政府和私营部门合作伙伴携手，我们正通过建设和完善一体化电动汽车充电基础设施，推动迪拜绿色出行发展。这一举措有助于减少碳排放，助力实现2050年迪拜清洁能源战略、2050年迪拜净零碳排放战略和迪拜绿色出行战略的目标。我们将继续与各领域合作伙伴携手，为可持续绿色经济奠定基础，以实现英明领导层的愿景，提升迪拜的全球竞争力。”

ENOC

DEWA与Enoc Group签署合同，将扩建迪拜各地ENOC服务站的电动汽车(EV)快速充电网络。该举措旨在完善基础设施，以满足日益增长的电动汽车需求。

Dubai Taxi

DEWA与Dubai Taxi Company (DTC)签署长期战略合同，将在迪拜DTC的车队中部署电动汽车超快速充电站。该项目将在合同期限内分阶段推出208个超快速电动汽车充电站，与DTC的车队转型路线图及迪拜的可持续发展愿景保持一致。

Parkin

DEWA与Parkin Company签署战略合同，致力于改造迪拜的公共电动汽车充电网络，进一步巩固该酋长国作为绿色可持续出行领先枢纽的全球地位。合同第一阶段将在迪拜重点区域（包括居民社区、购物中心、休闲场所和公共区域）安装100个电动汽车充电桩。近期还将推进更大范围的部署，覆盖酋长国更多区域。这些充电桩将提供更高的灵活性，加速电动汽车的普及进程。

通过电动汽车绿色充电计划，DEWA已联合公共和私营部门的合作伙伴，在迪拜部署了1500多个充电点位。

