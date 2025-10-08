-

Mars y Cargill refuerzan su colaboración en energías renovables con la innovadora adquisición de 224 MWca de energía solar a GoldenPeaks Capital en Polonia

Los cinco nuevos acuerdos de compra de energía virtual de las empresas permitirán reducir las emisiones en todo el sector de alimentación y aportarán energía solar a la red más intensiva en carbono de Europa.

VARSOVIA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Dos empresas alimentarias líderes mundiales, Mars y Cargill, acaban de anunciar que están impulsando el desarrollo de más de 224 MWca* de nueva capacidad de energía renovable mediante cinco acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) virtual en Polonia. Los PPA se firmaron con GoldenPeaks Capital, uno de los productores independientes de energía renovable con mayor crecimiento de Europa.

Esta colaboración se basa en la labor de Mars y Cargill existente en materia de energías renovables, y refleja un enfoque innovador del compromiso entre proveedores y clientes para hacer frente al cambio climático.

