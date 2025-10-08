Mars et Cargill renforcent leur alliance pour les énergies renouvelables avec un contrat solaire innovant de 224 MWac signé avec GoldenPeaks Capital en Pologne

VARSOVIE, Pologne--(BUSINESS WIRE)--Deux géants mondiaux de l’agroalimentaire, Mars et Cargill, ont annoncé leur contribution au développement de plus de 224 MWac* de nouvelle capacité en énergie renouvelable en Pologne, grâce à cinq accords d’achat d’électricité virtuelle (PPA). Ces contrats ont été conclus avec GoldenPeaks Capital, l’un des producteurs indépendants d’énergie renouvelable affichant la croissance la plus rapide en Europe.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des initiatives déjà engagées par Mars et Cargill en faveur des énergies renouvelables, et illustre une nouvelle façon de collaborer entre clients et fournisseurs autour de l’action climatique. Les deux entreprises ont signé ce qui est considéré comme le plus important accord multi-acheteurs dans le domaine des énergies renouvelables en Pologne et en Europe centrale et orientale (ECO), une région dont le réseau électrique est parmi les plus carbonés d’Europe.

« Ces accords d’achat d’électricité solaire permettront de développer de nouveaux projets qui contribueront à réduire, puis à éliminer, nos émissions d’électricité de scope 2 en Pologne, ainsi qu’une partie de nos émissions de scope 3, dans le cadre de notre programme Renewable Acceleration qui soutient le développement de l’électricité renouvelable dans notre chaîne de valeur », a déclaré Kevin Rabinovitch, vice-président mondial du développement durable chez Mars. « Le fait de pouvoir compter sur un fournisseur comme Cargill, qui agit également sur sa propre consommation d’électricité, renforce notre démarche. En Pologne, ce partenariat avec Cargill nous a permis de gagner en envergure et de réaliser un progrès majeur pour nos deux entreprises, en unissant nos efforts pour atteindre nos objectifs climatiques respectifs », a-t-il ajouté.

GoldenPeaks Capital assurera le développement de ces nouveaux projets solaires, dont la mise en service est prévue pour 2027. Ces installations produiront chaque année suffisamment d'énergie propre pour alimenter environ 200 000 foyers. La société 3Degrees, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques, a accompagné Mars et Cargill dans la mise en place de ces accords.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Mars dans le cadre de ce partenariat unique », a déclaré Christina Yagjian, directrice principale des énergies renouvelables mondiales chez Cargill. « Au-delà de la réduction des coûts d’approvisionnement et des émissions, cette initiative renforce nos relations commerciales et prouve qu'un partenariat tout au long de la chaîne de valeur peut donner lieu à des actions concrètes en faveur du climat », a-t-elle ajouté.

Cette initiative illustre le potentiel des partenariats entre fournisseurs et clients pour réduire les émissions à grande échelle et accélérer les progrès vers des objectifs climatiques communs, tout en offrant un modèle reproductible pour l’ensemble du secteur agroalimentaire.

Adriano Agosti, fondateur et président de GoldenPeaks Capital, a déclaré : « Ces contrats d’achat d’électricité avec Mars et Cargill illustrent notre approche partenariale, qui vise à fournir des solutions énergétiques complexes et à forte valeur ajoutée pour contribuer à la décarbonation de la région. »

« Nous saluons le leadership de Mars et Cargill pour la signature de ces contrats d’achat d’électricité », a déclaré Tyler Espinoza, directeur mondial des marchés de l’électricité chez 3Degrees. « Ils montrent l’exemple d’une collaboration efficace entre entreprises et fournisseurs pour atteindre leurs objectifs communs de décarbonation. Il est essentiel que d’autres organisations s’engagent dans cette voie et prennent des mesures similaires pour accélérer l’action climatique », a-t-il ajouté.

*MWac (mégawatts en courant alternatif) : unité de mesure de l’électricité réellement injectée dans le réseau et disponible pour la consommation.

À propos de Cargill

Cargill s'engage à fournir des aliments, des ingrédients, des solutions agricoles et des produits industriels pour nourrir le monde d'une manière sûre, responsable et durable. Évoluant au cœur de la chaîne d'approvisionnement, nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs et les clients pour trouver, fabriquer et livrer des produits vitaux.

Avec près de 160 000 collaborateurs animés par l’innovation et l’engagement, nous fournissons les produits essentiels à la vie quotidienne pour permettre aux entreprises de se développer, aux communautés de prospérer et aux consommateurs de mieux vivre. Fort de ses 160 ans d'histoire en tant qu'entreprise familiale, le groupe regarde résolument vers l'avenir tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Nous plaçons l’humain au cœur de notre action. Nous visons l’excellence. Nous agissons de manière responsable, aujourd'hui comme pour les générations à venir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Cargill.com et dans notre News Center.

À propos de Mars, Incorporated

Chez Mars, nous sommes convaincus que le monde de demain dépend de nos actions d'aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale valorisée à environ 55 milliards de dollars, nous possédons un portefeuille diversifié et en constante expansion, allant des soins vétérinaires de pointe pour les animaux de compagnie aux snacks et produits alimentaires de qualité qui font le bonheur de millions de consommateurs chaque jour. Nous sommes à l’origine de certaines des marques les plus emblématiques au monde, telles que ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, SNICKERS® et BEN’S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d’hôpitaux pour animaux, dont BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™ , offrent une couverture complète des soins vétérinaires : préventifs, généraux, spécialisés et d’urgence. Notre filiale mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® propose quant à elle des solutions innovantes pour la santé animale. Animés par les cinq principes fondateurs de Mars — qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté —, nos 150 000 collaborateurs s’engagent chaque jour à bâtir un avenir meilleur pour les personnes, les animaux et la planète.

À propos de GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital (GPC) est une société spécialisée dans la construction et l’exploitation de systèmes solaires. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans la structuration de projets énergétiques à l’échelle mondiale, elle compte parmi les plus grands propriétaires de centrales photovoltaïques en Pologne et en Hongrie. Pionnière dans l’introduction de nouvelles technologies en Europe de l’Est, GPC mène plusieurs projets pilotes associant stockage d’énergie (BESS) et photovoltaïque (PV) en Pologne et en Hongrie. GoldenPeaks Capital entend accélérer le développement du secteur des énergies renouvelables dans la région en s’appuyant sur une intégration fluide de l’ensemble de ses expertises : développement et ingénierie de projets, structuration et financement, gestion de la chaîne d’approvisionnement, construction, mise en service, exploitation des actifs, vente commerciale et gestion énergétique. Cette approche garantit une cohérence précieuse en matière de méthodologies, d'éthique et d'objectifs. Reconnue pour son engagement environnemental, GoldenPeaks Capital a obtenu de Moody's la note de durabilité la plus élevée (SQS1) pour son cadre d'émission d'obligations vertes.

À propos de 3Degrees

3Degrees est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques. Pionnière des marchés environnementaux et certifiée B Corporation, l’entreprise est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Depuis près de vingt ans, son action est guidée par l’urgence climatique. 3Degrees propose une gamme complète de solutions d’énergie propre et de décarbonation pour accompagner les entreprises du Fortune 500, les services publics et d’autres organisations dans la réalisation de leurs objectifs climatiques et la réduction de leurs émissions. Animée par un engagement fort en matière d’intégrité, notre équipe met à disposition une expertise approfondie en stratégie et en mise en œuvre de politiques climatiques, couvrant les émissions de scopes 1, 2 et 3. Cela inclut les matières premières environnementales mondiales, le développement de projets d’énergies renouvelables et de crédits carbone, ainsi que la décarbonation des chaînes d’approvisionnement. Nous contribuons à concevoir et à déployer des solutions climatiques efficaces, à la fois solides sur le plan commercial et porteuses d’une transition équitable vers un avenir bas carbone. Pour plus d'information, rendez-vous sur 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

