Mars e Cargill rafforzano la partnership per le energie rinnovabili siglando un innovativo accordo di approvvigionamento di energia solare da 224 MW c.a. con GoldenPeaks Capital in Polonia

I cinque nuovi accordi virtuali di acquisto di energia ridurranno le emissioni nel settore alimentare e porteranno energia solare alla rete elettrica a più elevate emissioni di carbonio d’Europa

VARSAVIA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Due delle principali imprese globali del settore alimentare, Mars e Cargill, hanno annunciato lo sviluppo di oltre 224 MW c.a.* di nuova capacità da energie rinnovabili tramite cinque accordi di acquisto di energia (PPA) virtuali in Polonia. I PPA sono stati siglati con GoldenPeaks Capital, uno dei produttori indipendenti di energia rinnovabile in più rapida crescita in Europa.

Questa collaborazione si sviluppa sulla scia delle operazioni già avviate da Mars e Cargill sulle rinnovabili e rispecchia un approccio innovativo al coinvolgimento tra fornitori e clienti nell’azione per il clima.

