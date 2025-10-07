-

NUSO maakt een globaal partnerschap met Zoom bekend om bedrijfscommunicatie en samenwerking te versterken

NUSO zal wereldwijd Zoom-licenties aanbieden en globale voiceservices met geavanceerde oplossingen voor naleving combineren

CLAYTON, Mo.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een internationale aanbieder van cloudcommunicatie, maakte vandaag de uitbreiding bekend van het lopende partnerschap met Zoom Communications, Inc. Voortbouwend op de bestaande support voor Zoom Cloud Peering in het Amerikaanse continent en EMEA, zal NUSO voortaan optreden als wereldpartner voor Zoom Phone- en Zoom Contact Center-licenties. Deze stap is een uitbreiding van een bewezen relatie en verschaft klanten een rechtstreeks pad om het platform van Zoom te combineren met NUSO’s wereldwijde netwerk en services die op naleving van de regelgevingen zijn voorbereid.

“Ons partnerschap met Zoom gaat nu verder dan Cloud Peering,” verklaart Matt Siemens, CEO van NUSO.

