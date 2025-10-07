SEGA® werkt samen met het Internationaal Olympisch Comité aan een nieuwe meerjarige licentieovereenkomst ter ere van het Olympische merk en Sonic the Hedgehog™

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben SEGA CORPORATION en het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de beschermer van de Olympische Spelen en leider van de Olympische Beweging, een nieuwe meerjarige overeenkomst aangekondigd ter ere van het erfgoed van Sonic the Hedgehog en het Olympische merk.

De eerste blik op de aankomende 'Five Rings'-samenwerking is nu beschikbaar, met de Olympische ringen met een supersonische draai van Sonic the Hedgehog. Deze sneak peek van de op maat gemaakte kunst benadrukt de band met Sonic en de Olympische kernwaarden, waaronder uitmuntendheid, respect en vriendschap. SEGA en het IOC zijn op zoek naar belangrijke partners voor een complete merchandisecollectie die in 2026 wordt gelanceerd.

"Bij SEGA zetten we ons in voor het bevorderen van respectvolle en inclusieve gemeenschappen wereldwijd," aldus Shuji Utsumi, President en COO, Representative Director van SEGA CORPORATION. "Door samen te werken met het Internationaal Olympisch Comité kunnen we deze waarden, met name met het Five Rings-programma, naar voren brengen en de innovatieve en diverse geest vieren die beide merken uitdragen."

"Het IOC is verheugd om samen te werken met SEGA voor dit boeiende nieuwe hoofdstuk voor het Olympische merk, waarbij we de kracht van storytelling en innovatie omarmen om wereldwijd het publiek te boeien," stelde Elisabeth Allaman, Deputy Managing Director IOC TMS. "Door de universeel erkende Olympische ringen te combineren met het geliefde personage Sonic, creëren we nieuwe mogelijkheden voor fans van alle leeftijden om de geest van sport en spel op nieuwe en memorabele manieren te ervaren."

Door de overeenkomst met het Internationaal Olympisch Comité te sluiten, zullen SEGA en het IOC mogelijkheden onderzoeken om de ontwerpen te licenseren voor geselecteerde merchandise-samenwerkingen, en gelijkgestemde merken uitnodigen om deel te nemen aan deze unieke fusie van sport en videogames.

SEGA CORPORATION heeft zijn hoofdkantoor in Tokyo, Japan, en is wereldwijd marktleider in interactief entertainment. Het bedrijf ontwikkelt, publiceert en distribueert diverse games voor consoles, pc's en draadloze apparaten, evenals personageproducten en diverse andere producten. Bovendien distribueert SEGA wereldwijd een scala aan gamecontent die is ontwikkeld door zijn binnen- en buitenlandse studio's via zijn wereldwijde uitgeversbases. SEGA maakt gebruik van zijn eigen intellectuele eigendom om de ontwikkeling en commercialisering van zijn intellectuele eigendom te versnellen, niet alleen in games, maar ook in diverse andere media, waardoor de waarde van zijn intellectuele eigendom aanzienlijk toeneemt. SEGA positioneert transmedia als een belangrijke strategie om nieuwe content aan gebruikers over de hele wereld te bieden.

De website van SEGA CORPORATION is te vinden op https://www.sega.co.jp/

De licentieovereenkomst is het resultaat van de Global Licensing Strategy van het IOC: een initiatief dat wordt aangestuurd door de Olympische Agenda 2020+5 dat gericht is op het betrekken en verbinden van fans via officiële merchandise die het Olympische merk versterkt en promoot, niet alleen tijdens de Olympische Spelen, maar ook tussen de Spelen door.

Naast de Olympische Collectie, die een jong en actief publiek wil aanspreken met unieke merkproducten, waaronder kleding, speelgoed en spellen, tassen, schrijfwaren en sportuitrusting, omvatten de belangrijkste licentieprogramma's van het IOC de Olympic Heritage Collection. Deze collectie biedt producten met kunst- en designelementen van eerdere edities van de Spelen, zoals kleding, mascottes en accessoires, die fans en kenners verbinden met het rijke erfgoed van eerdere Olympische Spelen. De andere collecties zijn de Olympische en Paralympische Spelen, die elke aankomende editie van de Spelen vieren en een breed scala aan accessoires, souvenirs, fanartikelen en kleding omvatten.

Door de verkoop van officiële merchandise, verzamelobjecten en souvenirs bieden de Olympische licentieprogramma's fans een tastbare verbinding met de Olympische Spelen en de Olympische waarden.

