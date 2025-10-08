-

Tax Systems rileva Loctax per rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo del SaaS fiscale

L'acquisizione aggiunge un centro di controllo fiscale leader sul mercato al portafoglio di Tax Systems, accelerando la sua strategia di espansione globale

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Tax Systems, fornitore globale di software per la gestione fiscale e contabile, oggi ha annunciato l'acquisizione di Loctax, un fornitore leader di soluzioni collaborative in materia fiscale, di compliance, di rischio e di governance per team fiscali interni alle aziende di tutto il mondo. L'acquisizione consentirà ai Tax Systems di fornire il suo obiettivo di diventare la piattaforma principale di compliance fiscale SaaS nell'EMEA e accelererà significativamente lo sviluppo della sua tabella di marcia dei prodotti.

Loctax è il primo centro in assoluto per il controllo fiscale basato sull'IA che aiuta i team di consulenti finanziari e fiscali ad automatizzare i processi di compliance, gestire i rischi e centralizzare i dati in tutte le giurisdizioni e i tipi di imposte.

