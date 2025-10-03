Business Reply et Pusterla 1880 : transformation numérique mondiale de l'emballage de luxe avec Oracle Cloud

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Business Reply, la société Reply spécialisée dans la mise en œuvre de solutions d’entreprise basées sur les technologies Oracle, a soutenu Pusterla 1880, un chef de file international du secteur de l’emballage de luxe, dans le cadre d’un projet de transformation numérique visant à normaliser et à optimiser les processus financiers, logistiques et de production à l’échelle mondiale.

Avec plus de 140 ans d'expérience et une présence en constante expansion en Europe, en Asie et dans les Amériques, Pusterla 1880 opère dans un secteur qui exige des normes élevées de personnalisation, de qualité et de précision. La traçabilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement est un élément stratégique pour assurer un contrôle total sur l'ensemble du cycle de production, de la gestion des matières premières à la livraison du produit fini. La croissance et la diversification commerciale de l’entreprise ont entraîné une fragmentation excessive des systèmes informatiques, ce qui a eu des incidences négatives sur la visibilité, la coordination et l’évolutivité opérationnelle.

Avec le soutien de Business Reply, Pusterla 1880 a adopté une solution entièrement intégrée sur Oracle Cloud, permettant l’harmonisation des flux de travail opérationnels à l’échelle mondiale. Le projet impliquait plusieurs modules de la gamme Oracle Cloud, notamment ERP Cloud (Financials, Procurement, Order Management, Supply Chain Planning, and Manufacturing), Oracle WMS Cloud et Oracle Transportation Management (OTM) Cloud. En particulier, l'introduction d'Oracle Transportation Management a considérablement optimisé la gestion des flux logistiques internationaux, permettant une planification plus efficace des expéditions, un suivi des charges en temps réel et une gestion proactive des exceptions. La centralisation des informations de transport et la capacité de surveiller les indicateurs clés de performance opérationnels en temps réel ont encore amélioré la collaboration entre les services de logistique et de production, contribuant ainsi à réduire les coûts et les retards.

« La collaboration avec Business Reply et la mise en œuvre d’Oracle Cloud nous ont permis d’obtenir une vue intégrée de nos unités opérationnelles et un contrôle total de nos processus financiers et opérationnels. L’intégration de bout en bout du système nous a permis de gérer l’ensemble du flux opérationnel – de la planification des achats à la logistique et à l’administration – de manière fluide et coordonnée, en réduisant les activités manuelles et en automatisant les tâches de faible valeur. Ce résultat nous permet de soutenir les décisions stratégiques grâce à des données fiables et partagées », déclare Luca Meana, président de Pusterla 1880.

Business Reply, l’un des rares partenaires de la région EMEA à avoir obtenu toutes les certifications Oracle Cloud Service Expertise dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement — y compris la gestion du cycle de vie des produits, la planification de la chaîne d’approvisionnement, le transport et la gestion du commerce mondial, la gestion des entrepôts, la fabrication, la gestion des commandes et les achats — a accompagné Pusterla 1880 dans un parcours de transformation numérique de bout en bout, démontrant sa capacité à mettre en œuvre des solutions de grande valeur sur Oracle Cloud pour soutenir l’évolution des entreprises manufacturières dans des scénarios dynamiques et en constante évolution.

Pusterla 1880

Pusterla 1880 est un leader de la production d'emballages de luxe avec une longue tradition et un engagement indéfectible en faveur de la durabilité et de l'innovation. Grâce à une recherche continue pour des matériaux innovants et des solutions techniques originales, Pusterla propose des emballages personnalisés de haute qualité et axés sur la durabilité environnementale. www.pusterla1880.com

Business Reply

Business Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la création de systèmes intégrés basés sur des solutions d'application Oracle. Avec plus de 20 ans d'expérience, Business Reply est l'un des principaux fournisseurs de services de planification des ressources et de gouvernance d'entreprise. Poussé par un engagement fort en faveur de la transformation numérique, des investissements continus dans l'innovation, la R&D et des programmes de formation dédiés à ses employés, Business Reply a été le premier partenaire italien d'Oracle à mettre en œuvre des projets sur les plateformes Oracle ERP Cloud, OTM Cloud et Service Cloud. Business Reply apporte à ses clients une connaissance approfondie des processus métier – acquise grâce à une vaste expérience dans différents secteurs – combinée à une expertise technique éprouvée dans toutes les solutions d’application Oracle (planification des ressources d'entreprise, expérience client, transport et chaîne d'approvisionnement, PLM, HCM et veille commerciale).

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply accompagne les grands groupes des télécommunications et des médias ; de l'industrie et des services ; de la banque et de l’assurance et des secteurs publics dans la définition et le développement de modèles d’entreprise rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l’IA, de l’infonuagique, des médias numériques et de l’internet des objets. Les services de Reply comprennent : conseil, intégration de systèmes et services numériques. www.reply.com

