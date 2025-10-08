Tax Systems acquiert Loctax afin de renforcer sa position sur le marché européen des logiciels SaaS dédiés à la fiscalité

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tax Systems, un fournisseur mondial de logiciels de fiscalité et de comptabilité, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Loctax, l’un des principaux fournisseurs de solutions collaboratives en matière de fiscalité, de conformité, de gestion des risques et de gouvernance pour les équipes fiscales internes internationales. Cette acquisition permettra à Tax Systems de devenir la première plateforme SaaS (Software as a Service ou « logiciel en tant que service ») de conformité fiscale dans la région EMEA et d’accélérer considérablement le développement de sa feuille de route produit.

Loctax est le tout premier centre basé sur l’IA capable d’aider les équipes financières et fiscales à automatiser les processus de conformité, à gérer les risques et à centraliser les données pour toutes les juridictions et tous les types de taxes. Grâce à des agents IA qui réduisent les tâches manuelles, Loctax automatise toutes les tâches, du suivi des dépôts et des échéances aux flux de travail, en passant par l’assistance commerciale et le reporting.

En incorporant Loctax à son portefeuille, Tax Systems ajoute une solution de premier plan dotée de flux de travail intégrés et contextuels pour de multiples processus fiscaux. De plus, Loctax a déjà intégré l’IA agentielle dans des cas d’utilisation réels, complétant ainsi les produits existants de Tax Systems pour créer une plateforme puissante de bout en bout qui confère aux équipes fiscales une meilleure supervision, une automatisation accrue et une plus grande assurance.

En tirant parti des dernières innovations en matière de cloud et d’intelligence artificielle, l’intégration des solutions des deux sociétés marque une étape importante dans la réalisation de la vision de Tax Systems : « une plateforme, un contrôle total ». Côté clients, cette acquisition leur permettra de mieux contrôler leurs opérations fiscales. Outre la conformité, ils bénéficieront d’une visibilité totale sur leurs données et leurs obligations, avec la garantie que tous les aspects de leur fonction fiscale sont interconnectés et gérés de manière sécurisée.

« Cette acquisition marque une étape importante pour Tax Systems », a déclaré Bruce Martin, PDG de Tax Systems. « Loctax a créé le premier véritable centre de contrôle fiscal, et son intégration à nos solutions existantes va nous permettre de proposer une plateforme plus complète aux équipes fiscales. Elle va également renforcer considérablement notre position sur le marché et permettre à nos clients de gérer leurs obligations fiscales en toute confiance, en disposant des capacités avancées requises. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Loctax. »

« Unir nos forces à celles de l’équipe de Tax Systems était une suite logique pour Loctax », a confié pour sa part Stevi Frooninckx, PDG de Loctax. « Notre centre de contrôle fiscal basé sur l’IA va désormais pouvoir s’intégrer aux moteurs fiscaux du portefeuille de produits de Tax Systems, afin d’offrir une visibilité et un contrôle de bout en bout sur les tâches fiscales telles que le Pilier 2 ou le processus de disposition fiscale. Ensemble, nous allons définir la fonction fiscale de demain et donner aux équipes fiscales de premier plan les outils nécessaires pour être prêtes à affronter tous les défis à venir. »

Pendant la période de transition, Loctax continuera d’exercer ses activités sous sa propre marque, en tant que « société de Tax Systems », garantissant ainsi la continuité pour les clients, tout en permettant à ces derniers de bénéficier de l’envergure et du soutien de Tax Systems. Les équipes commerciales et produits de Loctax rendront compte à Tax Systems, tout en maintenant une collaboration étroite avec les clients actuels. Parallèlement, des ressources dédiées ont été allouées pour intégrer la plateforme de Loctax à la suite logicielle plus large de Tax Systems, afin de libérer tout le potentiel de l’offre combinée.

À propos de Tax Systems

Tax Systems, un investissement soutenu par Providence Equity Partners (« Providence »), est un fournisseur mondial de logiciels en tant que service (SaaS) axé sur la conformité fiscale, avec des solutions leaders sur le marché au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et aux Émirats arabes unis. Ses solutions numérisent les processus fiscaux et révolutionnent les opérations de conformité, permettant aux professionnels de la fiscalité de créer de meilleures opportunités et de générer des informations précieuses à partir de leur fonction fiscale, tout en réduisant les risques. En traduisant la législation fiscale complexe et en constante évolution en solutions intuitives, les clients peuvent être sûrs que leurs calculs seront justes, du premier coup, et à chaque fois.

Fondée en 1991, Tax Systems a plus de 30 ans d’expérience et travaille avec plus de 42 % des entreprises du FTSE 100 et 80 % des principales sociétés de conseil au Royaume-Uni et en Irlande, où plus de 30 000 professionnels de la fiscalité sont formés à l’utilisation de leurs solutions et déposent plus de 200 000 déclarations chaque année.

À propos de Loctax

Loctax est le premier centre de contrôle fiscal basé sur l’IA dédié aux opérations fiscales internationales. Il propose aux équipes financières et fiscales internes un espace unique leur permettant de gérer les obligations fiscales internationales, de surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) et de coordonner la collaboration au sein d’une plateforme autonome et sécurisée qui aide les équipes à anticiper les imprévus. Grâce à Loctax, ces équipes peuvent gérer les flux de travail de manière centralisée, avec des rôles et des responsabilités clairement définis. Les données juridiques, fiscales et financières sont saisies et stockées, ce qui garantit leur traçabilité.

L’IA intégrée se sert des données spécifiques à l’entreprise ainsi que d’informations fiscales réglementaires fiables pour fournir des réponses précises et une assistance pratique. Elle classe les documents, extrait les données dans plusieurs langues, puis les relie à la bonne entité et à la bonne période. Les agents sont en mesure de gérer les courriels entrants et de créer des tâches à exécuter. Ces fonctionnalités permettent d’assurer une conformité solide, un contrôle renforcé et un soutien efficace aux activités, plaçant ainsi la fiscalité dans une position stratégique.

Fondée en 2020 en Belgique, Loctax est soutenue par de grands fonds de capital-risque européens, comme Index Ventures, Seedcamp et NAP.vc. Ses clients vont des startups innovantes en pleine expansion aux plus grandes entreprises mondiales.

