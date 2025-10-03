Business Reply y Pusterla 1880: transformación digital global para el sector del embalaje de lujo con Oracle Cloud

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Business Reply, empresa de Reply especializada en implementar soluciones empresariales basadas en tecnologías Oracle, ha colaborado con Pusterla 1880, líder internacional del sector del embalaje de lujo, para dar forma a un proyecto de transformación digital destinado a estandarizar y optimizar los procesos financieros, logísticos y de producción a escala global.

Respaldada por más de 140 años de experiencia y una presencia en constante expansión en Europa, Asia y América, Pusterla 1880 opera en un sector donde los más altos estándares de personalización, calidad y precisión son fundamentales. La trazabilidad de la cadena de suministro de principio a fin es un elemento estratégico para poder garantizar un control total de todo el ciclo de producción, desde la gestión de materias primas hasta la entrega del producto final. El crecimiento de la empresa y la diversificación del mercado habían causado una fragmentación excesiva de los sistemas informáticos, afectando negativamente a la visibilidad, la coordinación y la escalabilidad operativa.

Con el apoyo de Business Reply, Pusterla 1880 optó por una solución totalmente integrada en Oracle Cloud, lo cual permitió la armonización de los flujos de trabajo operativos a escala global. El proyecto incluyó varios módulos de la suite Oracle Cloud, entre ellos ERP Cloud (finanzas, compras, gestión de pedidos, planificación de la cadena de suministro y fabricación), Oracle WMS Cloud y Oracle Transportation Management (OTM) Cloud. Concretamente, la incorporación de Oracle Transportation Management optimizó significativamente la gestión de los flujos logísticos internacionales para poder planificar de forma más eficiente los envíos, el seguimiento en tiempo real y la gestión proactiva de las excepciones. Con la centralización de la información del transporte y la capacidad de supervisar los KPI operativos en tiempo real contribuyeron más si cabe a la colaboración interdepartamental entre logística y producción, lo cual contribuyó a reducir los costes y los retrasos.

«La colaboración con Business Reply y la implementación de Oracle Cloud nos han permitido tener una visión integral de nuestras unidades de negocio, además de un control total sobre nuestros procesos financieros y operativos. Gracias a la integración de sistemas de extremo a extremo hemos podido gestionar todo el flujo operativo, desde la planificación de las compras hasta la logística y la administración, de forma fluida y coordinada, reduciendo así las actividades manuales y automatizando las tareas de bajo valor. Todo ello nos permite respaldar las decisiones estratégicas con datos fiables y compartidos», afirmó Luca Meana, presidente de Pusterla 1880.

Business Reply, uno de los pocos socios de EMEA que ha logrado todas las certificaciones Oracle Cloud Service Expertise en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro —incluidas la gestión del ciclo de vida del producto, la planificación de la cadena de suministro, gestión del transporte y el comercio global, gestión de almacenes, fabricación, gestión de pedidos y aprovisionamiento—, ha acompañado a Pusterla 1880 en su proceso de transformación digital integral, haciendo gala de su capacidad para implementar soluciones de alto valor en Oracle Cloud para así poder apoyar la evolución de las empresas manufactureras en escenarios dinámicos y en constante cambio.

Pusterla 1880

es una empresa líder en la producción de envases de lujo con una larga tradición y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Gracias a su continua investigación de materiales innovadores y soluciones técnicas originales, Pusterla ofrece embalajes personalizados de alta calidad con un enfoque en la sostenibilidad medioambiental. www.pusterla1880.com

Business Reply

Business Reply es la empresa del grupo Reply especializada en la creación de sistemas integrados basados en soluciones de aplicaciones Oracle. Con más de 20 años de experiencia, Business Reply es un proveedor líder de servicios de ERP y gobierno corporativo. Con un fuerte compromiso por la transformación digital, las inversiones continuas en innovación, la investigación y el desarrollo, y los programas de formación específicos para su personal, Business Reply fue el primer socio italiano de Oracle en implementar proyectos en las plataformas Oracle ERP Cloud, OTM Cloud y Service Cloud. Business Reply está al lado de sus clientes con un profundo conocimiento de los procesos empresariales, adquirido tras años de experiencia en diferentes sectores, combinado con una sólida experiencia técnica en todas las soluciones de aplicaciones Oracle (ERP, CX, transporte y cadena de suministro, PLM, HCM y Business Intelligence).

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] está especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply permite que los principales grupos industriales de los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca y los seguros y el sector público definan y desarrollen modelos de negocio basados en los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.