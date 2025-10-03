Business Reply e Pusterla 1880: Trasformazione Digitale Globale nel Packaging di Lusso con Oracle Cloud

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Business Reply, società del gruppo Reply specializzata nell’implementazione di soluzioni enterprise basate su tecnologie Oracle, ha supportato Pusterla 1880 – realtà internazionale di riferimento nel settore del packaging di lusso – in un progetto di trasformazione digitale volto a standardizzare e ottimizzare i processi finanziari, logistici e produttivi a livello globale.

Pusterla 1880, con oltre 140 anni di esperienza e una presenza in continua espansione in Europa, Asia e America, opera in un settore che richiede alti standard di personalizzazione, qualità e precisione. la tracciabilità end-to-end della supply chain rappresenta un elemento strategico per garantire il pieno controllo sull’intero ciclo produttivo, dalla gestione delle materie prime alla consegna del prodotto finito. La crescita dell’azienda e la diversificazione dei mercati avevano portato a un’eccessiva frammentazione dei sistemi IT, con conseguenze negative in termini di visibilità, coordinamento e scalabilità operativa.

Con il supporto di Business Reply, Pusterla 1880, ha adottato una soluzione completamente integrata su Oracle Cloud, che ha consentito di armonizzare i flussi operativi su scala globale. Il progetto ha coinvolto diversi moduli della suite Oracle Cloud, tra cui ERP Cloud (Financials, Procurement, Order Management, Supply Chain Planning e Manufacturing), Oracle WMS Cloud e Oracle Transportation Management (OTM) Cloud. In particolare, l’introduzione di Oracle Transportation Management ha permesso di ottimizzare in modo significativo la gestione dei flussi logistici internazionali, abilitando una pianificazione più efficiente delle spedizioni, il tracciamento in tempo reale dei carichi e una gestione proattiva delle eccezioni. La centralizzazione delle informazioni di trasporto e la possibilità di monitorare i KPI operativi in tempo reale hanno inoltre favorito una maggiore collaborazione tra i reparti logistici e produttivi, contribuendo a ridurre costi e ritardi.

“La collaborazione con Business Reply e l’implementazione di Oracle Cloud, ci hanno permesso di ottenere una visione integrata delle nostre unità aziendali e un controllo completo sui processi finanziari e operativi. L’integrazione end-to-end dei sistemi ci ha permesso di gestire in modo fluido e coordinato l’intero flusso operativo, dalla pianificazione degli approvvigionamenti fino alla logistica e all’amministrazione, riducendo le attività manuali e automatizzando task a basso valore aggiunto. Un risultato che ci consente di supportare le decisioni strategiche con dati affidabili e condivisi.” Ha dichiarato Luca Meana, Presidente di Pusterla 1880.

Business Reply, tra i pochi partner in EMEA ad aver conseguito tutte le Oracle Cloud Service Expertise nell’ambito del Supply Chain Management — che includono Product Lifecycle Management, Supply Chain Planning, Transportation and Global Trade Management, Warehouse Management, Manufacturing, Order Management e Procurement — ha accompagnato Pusterla 1880 in un percorso di trasformazione digitale end-to-end, dimostrando la propria capacità di implementare soluzioni ad alto valore su Oracle Cloud a supporto dell’evoluzione delle aziende manifatturiere in scenari dinamici e in continua trasformazione.

Pusterla 1880

Pusterla 1880 è un’azienda leader nella produzione di packaging di lusso, con una lunga tradizione e un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Grazie a una costante ricerca di materiali innovativi e soluzioni tecniche originali, Pusterla offre imballaggi di alta qualità, personalizzati e orientati al rispetto dell’ambiente. www.pusterla1880.com

Business Reply

Business Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella creazione di sistemi integrati basati su soluzioni applicative Oracle. Con oltre 20 anni di esperienza, Business Reply è un'azienda leader nei servizi ERP e Corporate Governance. Grazie ad una forte propensione alla Digital Transformation, agli investimenti effettuati in innovazione, ricerca e sviluppo e in corsi di formazione per le proprie risorse, Business Reply è stato il primo partner Oracle italiano ad implementare progetti su Oracle ERP Cloud, OTM Cloud e piattaforme Service Cloud. Business Reply affianca i propri clienti con una profonda conoscenza dei processi aziendali, acquisita attraverso l'esperienza in diversi contesti, ed una forte competenza tecnica su tutte le soluzioni applicative Oracle (ERP, CX, Trasporti e Supply Chain, PLM, HCM, Business Intelligence).

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com