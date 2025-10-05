PhotoX 2025: Fluence leitet Branchendialog über die Zukunft des Cannabisanbaus und der Technologie

AUSTIN, Texas & EINDHOVEN, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--Die PhotoX Advanced Sciences 2025, die führende Konferenz zum Thema Cannabisanbau, veranstaltet von Fluence, fand vom 22. bis 24. September in Austin, Texas, statt. Mit internationalen Referenten versammelte die Veranstaltung führende Experten aus den Bereichen Cannabisanbau, Genetik, künstliche Intelligenz, Cannabisbeleuchtung und Gartenbautechnologie, um Strategien zur Verbesserung der Effizienz, Rentabilität und Qualität in der sich ständig weiterentwickelnden Cannabisindustrie von heute zu erörtern.

Ein internationales Treffen von Experten für den Cannabisanbau

Die diesjährige PhotoX verdeutlichte den Wandel der Cannabisindustrie von ihren Anfängen, die mit dem „Wilden Westen“ verglichen werden können, hin zu einem strukturierten, datengestützten Modell des kommerziellen Gartenbaus. Mit Referenten aus Industrie, Wissenschaft und Forschung betonte das Programm die wirtschaftliche Bedeutung effizienter Anbaumethoden, genetischer Innovationen, des Einsatzes künstlicher Intelligenz für die Datenanalyse und der Krankheitsresistenz als wichtige Faktoren für nachhaltiges Wachstum.

Zu den wichtigsten Höhepunkten der PhotoX 2025 gehörten:

Kevin Jodrey – Wonderland Nursery

Kevin Jodrey teilte in seinem Vortrag „Perspectives on Genetics and IP Protection in Today’s Market” (Perspektiven zu Genetik und Schutz geistigen Eigentums auf dem heutigen Markt) sein praktisches Fachwissen und hob dabei hervor, dass die Branche beginnen sollte, über einzigartige genetische Merkmale nachzudenken und dabei die Notwendigkeit des Schutzes geistigen Eigentums zu berücksichtigen. Er stellte Strategien vor, mit denen sich Wettbewerbsdruck bewältigen und gleichzeitig eine langfristige Wertschöpfung sicherstellen lässt.

Dr. Max Jones – University of Guelph

Dr. Max Jones hielt einen Vortrag zum Thema „Polyploid Breeding in Cannabis: Progress, Challenges, Opportunity“ (Polyploide Züchtung bei Cannabis: Fortschritte, Herausforderungen, Chancen), in dem er untersuchte, wie polyploide Züchtungsmethoden geistiges Eigentum schützen und gleichzeitig die Eigenschaften von Nutzpflanzen wie Vitalität, Widerstandsfähigkeit und Ertragspotenzial verbessern können.

Dr. Maria Rojas – University of California-Davis

Dr. Rojas hielt einen Vortrag mit dem Titel „Meristematic Clonal Propagation to Overcome Endophytic Infestation” (Meristematische klonale Vermehrung zur Bekämpfung von Endophytenbefall), in dem er darauf einging, wie Endophytenbefall bei Cannabis den Wert der Ernte mindern kann, und die Verwendung von meristematischer Gewebekultur zur Regeneration sauberer, vitaler Genetik untersuchte.

Zusätzlich zu den vorgestellten Präsentationen veranstaltete PhotoX 2025 eine Podiumsdiskussion zum Thema Anbauqualität, an der Erzeuger von Peninsula Gardens, BC Green und Organigram teilnahmen, die die Perspektiven von handwerklichen Erzeugern, internationalen Produzenten und in mehreren Bundesstaaten tätigen Betreibern vertraten. Die Sitzung beleuchtete die gemeinsamen Herausforderungen, die sich aus der Aufrechterhaltung einer einheitlichen Qualität bei steigenden Verbrauchererwartungen ergeben, und hob hervor, wie Innovationen in den Bereichen Genetik, Beleuchtung und datengestützte Anbaumethoden den Erzeugern dabei helfen, hochwertiges Cannabis für verschiedene Märkte zu liefern.

„Die PhotoX 2025 hat deutlich gemacht, wie dringend notwendig es für Landwirte ist, intelligentere und widerstandsfähigere Produktionsstrategien zu verfolgen“, erklärte Dr. David Hawley, Principal Scientist bei Fluence. „Mit internationalen Experten, die Diskussionen zu den Themen Beleuchtung für Cannabisanbau, KI, Genetik und Nachhaltigkeit leiteten, vermittelte die Konferenz den Anbauern praktische Erkenntnisse, um auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Über die PhotoX Advanced Sciences-Konferenz

PhotoX ist die führende Fachkonferenz für Innovationen im Cannabisanbau und Beleuchtungswissenschaft. PhotoX wird von Fluence veranstaltet und bringt Wissenschaftler, Züchter, Landwirte und Technologieführer aus der ganzen Welt zusammen, um Fortschritte in der Pflanzenwissenschaft und nachhaltigen Anbaumethoden auszutauschen.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt, der sich dafür einsetzt, den weltweit führenden Gewächshaus- und Indoor-Züchtern eine effizientere Pflanzenproduktion zu ermöglichen. Fluence, Teil des Geschäftsbereichs Agricultural Lighting von Signify, ist in Austin, Texas (Amerika), und Eindhoven, Niederlande (EMEA), tätig. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

