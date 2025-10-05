PhotoX 2025: Fluence lidera diálogo da indústria sobre as perspetivas para o cultivo e a tecnologia da canábis

AUSTIN, Texas e EINDHOVEN, Holanda--(BUSINESS WIRE)--A PhotoX Advanced Sciences 2025, a principal conferência sobre o cultivo de canábis promovida pela Fluence , foi realizada de 22 a 24 de setembro em Austin, Texas. Com a presença de palestrantes de renome internacional, o evento reuniu os principais especialistas em cultivo da canábis, genética, inteligência artificial, iluminação para a canábis e tecnologia hortícola, com o propósito de explorar estratégias que aprimoram a eficiência, a rentabilidade e a qualidade na actual e na crescente indústria da canábis.

Um encontro internacional de especialistas em cultivo de canábis

A PhotoX deste ano enfatizou a transição da indústria da canábis da sua fase inicial de "velho oeste" para um modelo estruturado e fundamentado em informações de horticultura comercial. Com a presença de oradores provenientes do setor industrial, académico e científico, o programa destacou a importância económica das práticas agrícolas eficientes, a inovação genética, a aplicação da inteligência artificial na análise dos dados e a resistência a doenças, considerados os principais factores impulsionadores do crescimento sustentável.

Os principais destaques do PhotoX 2025 incluem:

Kevin Jodrey – Wonderland Nursery

Kevin Jodrey compartilhou a sua experiência prática na palestra, “Perspetivas sobre genética e proteção de PI no mercado atual”, onde destacou a importância de o setor começar a associar características genéticas singulares à necessidade de salvaguardar a propriedade intelectual. Ele propôs estratégias para lidar com as pressões competitivas e, simultaneamente, garantir a geração de valor a longo prazo.

Dr. Max Jones – Universidade de Guelph

O Dr. Max Jones falou sobre “Melhoramento poliploide em canábis: progresso, desafios, oportunidades”. Nesta apresentação, ele explicou como os métodos de melhoramento poliploide podem ajudar a proteger a propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, melhorar características da cultura, como o vigor, a resiliência e o potencial de rendimento.

Dra. Maria Rojas – Universidade da Califórnia-Davis

A Dra. Rojas apresentou a palestra “Propagação clonal meristemática para vencer a infestação endofítica”, que discutiu como as infestações endofíticas na canábis podem corroer o valor da colheita e discutiu a aplicação da cultura de tecidos meristemáticos para regenerar uma genética limpa e vigorosa.

Além das apresentações em destaque, o PhotoX 2025 patrocinou uma sessão de debate sobre a qualidade do cultivo, que contou com a participação de produtores da Peninsula Gardens, BC Green e Organigram, para representar as perspetivas dos produtores artesanais, produtores internacionais e operadores de vários estados. A sessão destacou os desafios compartilhados de manter a consistência em larga escala e, simultaneamente, satisfazer as crescentes expectativas dos consumidores. Também enfatizou como as inovações em genética, iluminação e práticas de cultivo baseadas em dados estão a ajudar os produtores a fornecer canábis de excelente qualidade em diversos mercados.

“O PhotoX 2025 enfatizou a necessidade urgente de os produtores implementarem estratégias de produção mais inteligentes e resilientes, afirmou o Dr. David Hawley, cientista-coordenador da Fluence. “Com especialistas internacionais à frente dos debates sobre a iluminação da canábis, IA, genética e sustentabilidade, a conferência ofereceu aos produtores perspetivas práticas para se manterem competitivos no mercado em constante mudança de hoje.”

Sobre a Conferência de Ciências Avançadas PhotoX

A PhotoX é a principal conferência do setor dedicada à inovação no cultivo de canábis e à ciência da iluminação. A PhotoX, organizada pela Fluence, reúne cientistas, produtores, cultivadores e líderes que trabalham com tecnologia de várias partes do mundo. Eles se reúnem para falar sobre novidades na ciência das plantas e práticas de cultivar de forma sustentável.

Sobre a Fluence

A Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) cria soluções de iluminação LED potentes e energeticamente eficientes para a produção agrícola comercial e aplicações de investigação. A Fluence é um fornecedor líder de iluminação LED no mercado global de canábis, empenhada em permitir uma produção agrícola mais eficiente para os principais produtores de estufas e ambientes interiores do mundo. A sede global da Fluence é em Austin, Texas, e a sede na região EMEA é em Eindhoven, Holanda. A Fluence opera dentro da unidade de negócio de Iluminação Agrícola da Signify. Para mais informações visite www.fluence-led.com.

