Business Reply en Pusterla 1880: Mondiale transformatie in luxeverpakkingen met Oracle Cloud

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Business Reply , het Reply-bedrijf dat is gespecialiseerd in de uitvoering van zakelijke oplossingen op basis van Oracle-technologieën, ondersteunde Pusterla 1880, een internationale leider in de sector van luxeverpakkingen, bij een digitaal transformatieproject gericht op het normaliseren en optimaliseren van financiële, logistieke en productieprocessen op wereldwijde schaal.

Met meer dan 140 jaar ervaring en een steeds groter wordende aanwezigheid in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, is Pusterla 1880 actief in een sector die hoge normen vereist op het gebied van personalisering, kwaliteit en precisie. Traceerbaarheid van de end-to-end toeleveringsketen is een strategisch element om te zorgen voor volledige controle over de volledige productiecyclus, van het beheer van grondstoffen tot de levering van het afgewerkte product. De groei en marktdiversificatie van het bedrijf heeft geleid tot buitensporige fragmentatie van IT-systemen wat zorgt voor negatieve gevolgen op de zichtbaarheid, coördinatie en operationele schaalbaarheid.

Met de ondersteuning van Business Reply, heeft Pusterla 1880 een volledig geïntegreerde oplossing op Oracle Cloud ingevoerd, waardoor operationele werkstromen op wereldwijde schaal kunnen worden afgestemd. Het project omvatte diverse modules van het Oracle Cloud-assortiment, waaronder ERP Cloud (financiën, aanbesteding, orderbeheer, planning van toeleveringsketen, en productie), Oracle WMS Cloud en Oracle Transportation Management (OTM) Cloud. De invoering van Oracle Transportation Management optimaliseerde met name aanzienlijk het beheer van internationale logistieke stromen waardoor verzendingen efficiënter kunnen worden gepland, de vracht in realtime kan worden opgespoord, en proactief uitzonderingsbeheer. De centralisatie van transportinformatie en het vermogen om operationele KPI's in realtime te bewaken bevorderde verder de samenwerking tussen de logistieke en productieafdelingen wat bijdroeg aan minder kosten en vertragingen.

“De samenwerking met Business Reply en de uitvoering van Oracle Cloud hebben ons in staat gesteld een geïntegreerd beeld te krijgen van onze bedrijfseenheden en volledige controle te krijgen over onze financiële en operationele processen. Met de end-to-end systeemintegratie kunnen we de volledige werkstroom beheren, van de planning van aanbestedingen tot logistiek en administratie, op een vlotte en gecoördineerde manier, met minder handmatige taken en het automatiseren van simpel werk. Dit resultaat stelt ons in staat om strategische beslissingen te ondersteunen met betrouwbare en gedeelde gegevens." zei Luca Meana, voorzitter van Pusterla 1880 .

Business Reply, een van de zeldzame partners in de EMEA-regio die alle Oracle Cloud Service Expertise-certificaties heeft behaald op het gebied van het beheer van de toeleveringsketen, waaronder productlevenscyclusbeheer, planning van de toeleveringsketen, transport en mondiaal handelsbeheer, magazijnbeheer, productie, orderbeheer en aanbesteding, vergezelde Pusterla 1880 op een end-to-end digitale transformatiereis en toonde zijn vermogen aan om hoogwaardige oplossingen op Oracle Cloud in te voeren ter ondersteuning van de ontwikkeling van productiebedrijven in dynamische en voortdurend veranderende scenario's.

Pusterla 1880

Pusterla 1880 is een toonaangevend bedrijf op het gebied van de productie van luxeverpakkingen met een lange traditie en een sterk inzet voor duurzaamheid en innovatie. Via voortdurend onderzoek naar innovatieve materialen en originele technische oplossingen, biedt Pusterla hoogwaardige, gepersonaliseerde verpakkingen met een focus op ecologische duurzaamheid. www.pusterla1880.com

Business Reply

Business Reply is het Reply-groepsbedrijf dat is gespecialiseerd in de creatie van geïntegreerde systemen op basis van Oracle Cloud-oplossingen. Met meer dan 20 jaar ervaring is Business Reply een toonaangevende leverancier van ERP en Corporate Governance-diensten. Business Reply, gedreven door een sterke inzet voor digitale transformatie, voortdurende investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en specifieke trainingsprogramma's voor zijn werknemers, was de eerste Italiaanse Oracle-partner om projecten op Oracle ERP Cloud, OTM Cloud en Service Cloud-platformen uit te voeren. Business Reply ondersteunt zijn klanten met een grondige kennis van bedrijfsprocessen. Deze kennis werd opgedaan via uitgebreide ervaring in verschillende sectoren en in combinatie met sterke technische expertise van alle Oracle-toepassingsoplossingen (ERP, CX, transport en toeleveringsketen, PLM, HCM en bedrijfsinformatie).

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialiseert zich in het ontwerp en de uitvoering van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media, Als netwerk met zeer gespecialiseerde bedrijven ondersteunt Reply belangrijke industriële groepen in de telecommunicatie en media; industrie en diensten; bankieren en verzekeringen en overheidssectoren bij het bepalen en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. Reply's diensten omvatten: advies, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

