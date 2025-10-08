Tax Systems neemt Loctax over om positie in de Europese SaaS-markt voor belastingen verder te versterken

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Tax Systems, een wereldwijde leverancier van belasting- en boekhoudsoftware, heeft vandaag de overname aangekondigd van Loctax, een vooraanstaande leverancier van collaboratieve oplossingen voor belastingen, compliance, risicobeheer en governance voor interne wereldwijde belastingteams. De overname stelt Tax Systems in staat zijn doel te bereiken om het toonaangevende SaaS-platform voor belastingcompliance in EMEA te worden en zal de ontwikkeling van zijn productroadmap aanzienlijk versnellen.

Loctax is het allereerste AI-taxcontrolcenter dat financiële en belastingteams helpt bij het automatiseren van complianceprocessen, het beheersen van risico's en het centraliseren van gegevens in alle rechtsgebieden en belastingtypen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.