AM Best Revisa Perspectiva a Positiva de Calificación Crediticia de Emisor de Redbridge Insurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado la perspectiva a positiva de estable de la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la ICR de “bbb” (Buena) de Redbridge Insurance Company Limited (RICL) (St. James, Barbados). La perspectiva de la FSR es estable.

Las calificaciones de RICL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

La perspectiva positiva del ICR de Largo Plazo refleja la expectativa de AM Best de que RICL mantendrá su sólida estrategia de negocios caracterizada por una expansión global consistente impulsada por la diversificación geográfica, de oferta de productos y de canales de distribución, a la vez que mantiene una tendencia favorable en el desempeño operativo.

RICL es una compañía de seguros y reaseguros fundada en diciembre de 2010 y forma parte de Redbridge Holding, LLC (Redbridge Holding), una compañía especializada en la gestión de seguros y reaseguros. La mayoría de los miembros del equipo directivo de RICL han colaborado durante muchos años en el desarrollo y la expansión de la compañía; como resultado, la compañía ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años. Las entidades incorporadas en los últimos años a la estructura organizacional de RICL continúan prestando servicios principalmente a la compañía, lo que refuerza el compromiso de la administración de continuar expandiendo las operaciones.

La principal línea de negocio de RICL es salud, con una completa red de operaciones que le ha permitido crecer principalmente en los mercados de América Latina y el Caribe. A diciembre de 2024 salud representaba el 52.6% de la cartera, seguido de daños con 31%, seguro de viaje con 6.9% y el 5.5% restante en responsabilidad civil y vida. La compañía está diversificada geográficamente en 128 países, principalmente en Latinoamérica, con su mayor concentración en México (14.3%).

El balance de RICL se encuentra sujeto a volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento de su cartera neta, así como a presiones derivadas de los cambios en su estructura de activos y perfil de cesión.

El índice de siniestralidad de RICL se mantiene contenido gracias a las mejoras constantes en la gestión de su cartera de suscripción. Además, tras la incorporación de las nuevas entidades a la organización, la estructura de costos e ingresos de la compañía cambió, lo que incrementó su rentabilidad. La compañía ha mantenido su retención, con una cartera de suscripción que refleja las iniciativas de expansión del negocio. Al cierre de 2024, RICL presentó sólidos indicadores de suscripción y rentabilidad, caracterizados por un índice combinado del 91.3% y un retorno a capital de 32.6%.

Podrían ocurrir acciones de calificación positivas si la compañía mantiene su estrategia de negocio favorable y al mismo tiempo, si genera un sólido desempeño de suscripción que refuerce su base de capital mientras mantiene los niveles actuales de capitalización ajustada por riesgos que respalden las calificaciones. Podrían acciones de calificación negativas si los resultados de suscripción se deterioran y erosionan la base de capital de la compañía, reduciendo la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. También podrían ocurrir acciones de calificación negativas como resultado de un deterioro en el apalancamiento financiero de la compañía matriz de RICL.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.