Tax Systems adquiere Loctax para reforzar aún más su posición en el mercado europeo de SaaS fiscal

La adquisición añade un centro de control fiscal líder en el mercado a la cartera de sistemas fiscales y acelera su estrategia de expansión internacional

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tax Systems, proveedor internacional de software fiscal y contable, ha anunciado hoy la adquisición de Loctax, proveedor líder de soluciones colaborativas en materia de fiscalidad, cumplimiento normativo, riesgos y gobernanza para equipos fiscales internos internacionales. La adquisición permitirá a Tax Systems alcanzar su objetivo de convertirse en la plataforma SaaS líder en cumplimiento normativo fiscal en EMEA y acelerará significativamente el desarrollo de su plan de productos.

Loctax es el primer centro de control fiscal basado en IA que ayuda a los equipos financieros y fiscales a automatizar los procesos de cumplimiento normativo, gestionar los riesgos y centralizar los datos de todas las jurisdicciones y tipos de impuestos.

