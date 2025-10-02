Aprovall und Owlin kooperieren, um 32.000 Nutzern Echtzeiterkenntnisse zu Drittparteienrisiken zu liefern

AMSTERDAM und PARIS--(BUSINESS WIRE)--Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die zwanzigjährige Erfahrung von Aprovall auf dem Gebiet der Risikobewertung und des Risikomanagements von Drittparteien mit der globalen Lösung zur Überwachung negativer Medienberichte von Owlin kombiniert, um externe Lieferantenrisiken zu bewerten und zu beobachten.

Durch den Schulterschluss verfügt die TPRM-Plattform von Aprovall nun über die Intelligenz von Owlin und ermöglicht ihren 32.000 Nutzern, Frühwarnindikatoren (Risiko-Scores) in Millionen von Nachrichtenartikeln kontinuierlich zu überwachen. Dank dieser Erkenntnisse können sie umgehend Maßnahmen gegenüber Drittparteien ergreifen, die eine besondere Aufmerksamkeit verlangen. Die Funktion unterstützt die Compliance mit europäischen Vorschriften, wie der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD), der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der Cybersicherheitsrichtlinie NIS 2.

Als Partner ergänzt Owlin das Angebot von Aprovall durch die Bereitstellung von Frühwarnindikatoren, die auf verschiedenen Quellen beruhen. Dazu gehören negative Medienberichte, Sanktionsdaten, politisch exponierte Personen (PEPs) und nationale Vorschriften. Insgesamt werden mehr als drei Millionen Quellen in mehreren Sprachen abgedeckt.

Emmanuel Poidevin, President bei Aprovall:

„Um den Bedürfnissen unserer Kunden im Hinblick auf das Risiko- und Leistungsmanagement von Drittparteien besser gerecht zu werden, waren wir auf der Suche nach dem richtigen Partner für die Überwachung von Risikoereignissen und negativen Medienberichten. Die kulturelle und technische Übereinstimmung mit Owlin war vom ersten Tag an sehr überzeugend. Diese Integration befähigt unsere Kunden, tagesaktuelle Informationen zu verschiedenen Themen wie Finanzen, Nachhaltigkeit und ESG, Performance, Compliance, Kapazität und Cyberrisiken über die Plattform und ihre APIs zu erhalten.“

Sjoerd Leemhuis, CEO bei Owlin, fügt an:

„Angesichts der eskalierenden Handelsspannungen, der sich verändernden Zölle und des zunehmenden regulatorischen Drucks benötigen Unternehmen präzisere Instrumente, um die Ungewissheiten zu bewältigen. Durch die Integration der Echtzeitintelligenz von Owlin in die Plattform von Aprovall bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, Risiken durch Drittparteien zu minimieren und in einer immer volatileren Weltwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Über Owlin

Owlin ist ein niederländisch-amerikanisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Informationen zu Risiken durch Drittparteien. Damit erhalten Unternehmen die Möglichkeit, negative Medienberichte und andere Quellen in umfangreichen Portfolios effizient und nahezu in Echtzeit zu beobachten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt Owlin detaillierte Analysen und Berichte, um Unternehmen kontinuierlich über Frühwarnindikatoren zu informieren, sodass sie ihren Geschäftsbetrieb und ihre Reputation effektiv schützen können. In den USA betreut Owlin bereits mehr als hundert Banken über langjährige Partnerbeziehungen.

www.owlin.com

Über Aprovall

Aprovall ist ein französisches Unternehmen mit Fokus auf Risikobewertung und -management von Drittparteien. Das Unternehmen entwickelt Software für Governance, Risikomanagement und Compliance von Drittparteien (TPRM – Third-Party Risk Management / TPGRC – Third-Party Governance, Risk and Compliance). Die Plattform Aprovall360 vereinfacht und automatisiert die Beurteilung von Lieferanten, Dienstleistern, Subunternehmern und Kunden in den Bereichen Beschaffung, Compliance und Risikomanagement. Heute bedient Aprovall mehr als 1.800 Kunden bei der Bewertung von über 450.000 Drittparteien in 153 Ländern.

www.aprovall.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.