Andersen Consulting styrker sin platform med NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter udvidelsen af sine kompetencer via en samarbejdsaftale med NewVision Solutions – et konsulentfirma med speciale i markedsadgangsstrategi, markedsanalyse samt infrastruktur- og ingeniørløsninger.

NewVision Solutions, der blev grundlagt i 2008 og har base i Bangladesh, understøtter og faciliterer udenlandske investeringer og hjælper organisationer med at navigere i komplekse markeder gennem finansiel due diligence, regnskabsrådgivning, strukturering af joint ventures og infrastrukturkonsulentbistand. Firmaets skræddersyede tilgang hjælper en bred kundebase, herunder offentlige institutioner, private virksomheder og udviklingsorganisationer.

"Hos NewVision er vores mål at forenkle kompleksitet for vores kunder – hvad enten det handler om at vejlede angående markedsadgang, facilitere investeringer eller navigere i regulatoriske landskaber," siger Tareq Rafi Bhuiyan Jun, der er administrerende direktør for NewVision Solutions. "Vi kombinerer global erfaring med lokal indsigt og en fast forpligtelse til at levere gode resultater. Vores samarbejde med Andersen Consulting gør det muligt for os at løfte vores platform yderligere og bidrage til bredere transformationsinitiativer."

"NewVision Solutions skaber tydelig værdi gennem sin lokale ekspertise og præcise eksekvering inden for markedsadgang og forretningsrådgivning," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Ved at integrere deres kompetencer på vores platform styrker vi vores evne til at støtte kunder ved at tilbyde dem målrettede strategier på vækstmarkeder."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af services inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende konsulentydelser inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og øvrig forretningsrådgivning på en global platform med over 44.000 specialister verden over og en tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere globalt.

