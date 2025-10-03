Fanatics Collectibles和卡游联手推出首款中国版NBA球星卡

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- –今日，全球领先的体育与娱乐收藏品企业Fanatics Collectibles和中国领先的卡牌品牌商卡游正式宣布建立合作关系，双方将联合在中国市场推出经NBA官方授权的球星卡产品——NBA Match Attax 2025系列，为国内的大众篮球迷带来全新收藏体验。

此次合作不仅体现了Fanatics Collectibles对快速增长的中国体育文化市场的重视，同时也表明了其对这个拥有众多NBA粉丝的全球关键市场的期待，而持续为这些市场提供一流产品，将会作为公司下一步的国际增长战略。对于Kayo而言，这是一个巨大的机会，既可以进一步拓展其庞大的消费者群体，又能够与Fanatics Collectibles合作，在中国市场推出其首款获NBA/NBPA授权的Topps交易卡产品。

Fanatics Collectibles亚太区总裁王莹表示：“我们非常高兴能与卡游达成这项历史性协议，为中国的篮球爱好者带来官方授权且专属设计的NBA球星卡。中国是世界上最大，也最充满激情的篮球社区之一，这种合作展现了Fanatics Collectibles将致力于通过打造好的产品和体验来服务球迷，让中国球迷更方便地收藏他们所热爱的球员。”

同时，本次合作也具有里程碑的意义——全球顶尖的收藏卡品牌Topps将凭借其世界级的设计能力点燃国内粉丝及藏家的热情；而作为合作伙伴，中国领先的卡牌品牌商卡游将利用其强大的供应链和销售网络，负责该产品的制造和分销，让中国的大众篮球迷可以更轻松地获取NBA球星卡。对于卡游来说，本次合作也是全新领域的尝试，借助现有的消费者基础和庞大的分销渠道，与Fanatics Collectibles合作为中国提供首款获得NBA官方授权的球星卡产品将丰富其现有产品线，也为卡游后续研发和运营体育IP卡牌奠定良好开端。

卡游负责人表示：“我们很高兴能与Fanatics Collectibles开展合作，共同为中国的NBA球迷提供最好的产品体验。这次合作让卡游进入全新的体育IP领域，领略到独具魅力的体育文化，相信通过我们双方的努力，能在NBA新赛季开始时为大家提供一款让人惊叹的产品，也为NBA球迷和球星卡收藏家们提供一种全新的与他们喜爱的球员和球队互动的方式。”

NBA Match Attax是Fanatics Collectibles和Topps在新的篮球授权合作下推出的首款大众市场产品。为了庆祝本次授权开启，并为中国的粉丝和收藏爱好者提供难忘的体验，Fanatics Collectibles将亮相亚洲球星卡及体育藏品展（10月10日至12日，威尼斯人金光会展D馆）和NBA House（10月8日至12日，威尼斯人综艺馆）。活动现场将设计许多有趣的环节，让参与者体验别样的收藏乐趣，相信粉丝们会对这些Topps提供的产品和体验感到兴奋。

10月3日起，NBA Match Attax系列球星卡将正式登陆中国市场，消费者可通过线上渠道以及卡游旗舰店、卡牌商店和其他零售商购买。该系列将提供两种不同规格的包装——能量包（Power Pack）和超能包（Super Pack）——单包售价分别为10元和20元人民币。

关于Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles以不断创新的模式与具有前瞻性的目光重塑体育和娱乐收藏品领域，为全球现有和未来的收藏者、体育联盟和运动员所在的众多职业体育与大学体育领域带来了根本性的体验变革。目前，Fanatics Collectibles已获得了多家体育及娱乐IP的长期授权，涵盖收藏卡设计、制造和分销业务，合作IP包括NBA（美国职业篮球联赛）、MLB（美国职业棒球大联盟）、MLBPA（美国职业棒球大联盟球员协会）、英超（Premier League）、MLS(美国职业足球大联盟)、UFC（终极格斗冠军赛）、一级方程式赛车（Formula 1）以及迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战等。2022年1月，Fanatics Collectibles宣布收购Topps，将这一顶尖的收藏卡品牌确立为Fanatics收藏卡和收藏品业务的基石，并启动了其在MLB和MLBPA授权下的设计、制造和分销交易业务。

关于卡游

卡游与全球超过70个知名IP携手，推出集换式卡牌、文具、潮玩谷子等多类产品。依靠覆盖研发设计、生产制造、渠道销售与品牌运营的全产业链布局，实现产品的高效触达与用户体验的持续优化，成为中国泛娱乐行业中的领军企业。

凭借产品与IP的相互赋能，卡游不断拓展商业价值与市场空间，也始终致力于通过高品质的产品向用户传递积极向上的文化理念和价值观，努力成为有国际影响力的泛娱乐品牌。