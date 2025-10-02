Andersen Consulting fortalece su plataforma con NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sigue ampliando sus capacidades a través de un acuerdo de colaboración con NewVision Solutions, una firma de consultoría que se especializa en estrategia de entrada, investigación de mercado y soluciones de infraestructura e ingeniería.

Fundada en 2008 y con sede en Bangladesh, NewVision Solutions brinda soporte y facilita las inversiones extranjeras, y ayuda a que las organizaciones naveguen mercados complejos a través de procesos de diligencia debida financiera, asesoramiento contable, estructuración de empresas conjuntas y consultoría de infraestructura. El enfoque personalizado de la firma presta servicios a una base de clientes amplia compuesta por instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de desarrollo.

“En NewVision, nuestro objetivo es simplificar la complejidad para nuestros clientes, y eso puede significar entrada al mercado, facilitación de inversiones o navegación de panoramas normativos”, señaló Tareq Rafi Bhuiyan Jun, director gerente de NewVision Solutions. “Aportamos experiencia global, panorama local y un compromiso inquebrantable con resultados de alta calidad. La colaboración con Andersen Consulting nos permite elevar nuestra plataforma y contribuir con iniciativas de transformación más amplias”.

“NewVision Solutions ofrece un valor claro a través de su experiencia local y ejecución precisa en servicios de entrada al mercado y asesoramiento comercial”, indicó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Integrar sus capacidades en nuestra plataforma nos permite ayudar de mejor manera a los clientes con estrategias segmentadas en mercados de alto crecimiento”.

Andersen Consulting es una práctica de consultoría global que ofrece un conjunto de servicios integrales que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, además de soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global para ofrecer conocimientos de consultoría, impositivos, legales, de valuación, de movilidad global y de asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.