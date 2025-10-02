Andersen Consulting versterkt platform met NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn mogelijkheden verder uit via een samenwerkingsovereenkomst met NewVision Solutions, een adviesbureau gespecialiseerd in toetredingsstrategie, marktonderzoek en infrastructuur- en engineeringoplossingen.

NewVision Solutions, opgericht in 2008 en gevestigd in Bangladesh, ondersteunt en faciliteert buitenlandse investeringen en helpt organisaties om te gaan met complexe markten door middel van financiële due diligence, accountantsadvies, joint venture-structurering en infrastructuurconsultancy. De op maat gemaakte aanpak van het bureau bedient een breed klantenbestand, waaronder overheidsinstellingen, particuliere bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

"Bij NewVision is het ons doel om de complexiteit voor onze klanten te vereenvoudigen, of het nu gaat om het begeleiden van markttoetreding, het faciliteren van investeringen of het omgaan met regelgeving," aldus Tareq Rafi Bhuiyan Jun, Managing Director van NewVision Solutions. "Wij bieden wereldwijde ervaring, lokale inzichten en een onwrikbare toewijding aan hoogwaardige resultaten. Onze samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat ons platform te verbeteren en bij te dragen aan bredere transformatie-initiatieven."

"NewVision Solutions biedt duidelijke waarde dankzij hun lokale expertise en nauwkeurige uitvoering van markttoetredings- en bedrijfsadviesdiensten," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door hun capaciteiten in ons platform te integreren, kunnen we klanten beter ondersteunen met gerichte strategieën in snelgroeiende markten."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten aan via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.