-

Andersen Consulting versterkt platform met NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn mogelijkheden verder uit via een samenwerkingsovereenkomst met NewVision Solutions, een adviesbureau gespecialiseerd in toetredingsstrategie, marktonderzoek en infrastructuur- en engineeringoplossingen.

NewVision Solutions, opgericht in 2008 en gevestigd in Bangladesh, ondersteunt en faciliteert buitenlandse investeringen en helpt organisaties om te gaan met complexe markten door middel van financiële due diligence, accountantsadvies, joint venture-structurering en infrastructuurconsultancy. De op maat gemaakte aanpak van het bureau bedient een breed klantenbestand, waaronder overheidsinstellingen, particuliere bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

"Bij NewVision is het ons doel om de complexiteit voor onze klanten te vereenvoudigen, of het nu gaat om het begeleiden van markttoetreding, het faciliteren van investeringen of het omgaan met regelgeving," aldus Tareq Rafi Bhuiyan Jun, Managing Director van NewVision Solutions. "Wij bieden wereldwijde ervaring, lokale inzichten en een onwrikbare toewijding aan hoogwaardige resultaten. Onze samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat ons platform te verbeteren en bij te dragen aan bredere transformatie-initiatieven."

"NewVision Solutions biedt duidelijke waarde dankzij hun lokale expertise en nauwkeurige uitvoering van markttoetredings- en bedrijfsadviesdiensten," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door hun capaciteiten in ons platform te integreren, kunnen we klanten beter ondersteunen met gerichte strategieën in snelgroeiende markten."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten aan via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting breidt capaciteiten uit in Mauritius en de Seychellen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten met de toevoeging van samenwerkingspartner Perigeum Capital Ltd, een toonaangevend financieel adviesbureau met hoofdkantoor in Mauritius en een kantoor in de Seychellen. Perigeum Capital biedt een uitgebreid assortiment van professionele diensten waaronder financieel advies voor bedrijven, kapitaalmarktoplossingen, fusies en overnames, waardering, IT-advies, compliance, corporate governance, en ESG-advies. Met exper...

Andersen Consulting verdiept digitale transformatiediensten met Digital Works Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn mogelijkheden op het gebied van bedrijfstransformatie en digitale transformatie via een samenwerkingsovereenkomst met Digital Works Group, een bedrijf dat bekendstaat om het leiden van complexe veranderingen en het oplossen van zakelijke uitdagingen door middel van digitale, data-, AI- en procestransformatie. Digital Works Group, opgericht in 2011, biedt strategische ondersteuning aan klanten die complexe commerciële en operatio...

Andersen Consulting verdiept technologische mogelijkheden met Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn technologische transformatiemogelijkheden uit via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Indigo, een niche-adviesbureau met hoofdkantoor in Portugal en erkend om zijn expertise in het uitvoeren van digitale strategie met low-code en AI. Onder leiding van Managing Partner Frederico Mangas heeft Indigo zich gevestigd als een vertrouwde adviseur voor bedrijven die complexe digitale transformatietrajecten doormaken. Het bedrijf maakt...
Back to Newsroom