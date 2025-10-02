Andersen Consulting erweitert seine Plattform mit NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit NewVision Solutions, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Markteintrittsstrategien, Marktforschung sowie Infrastruktur- und Engineering-Lösungen spezialisiert hat.

NewVision Solutions wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Bangladesch. Das Unternehmen unterstützt und fördert ausländische Investitionen und hilft Organisationen dabei, sich in komplexen Märkten zurechtzufinden, indem es Finanz-Due-Diligence-Prüfungen, Buchhaltungsberatung, Joint-Venture-Strukturierung und Infrastrukturberatung anbietet. Der maßgeschneiderte Ansatz des Unternehmens bedient einen breiten Kundenstamm, darunter öffentliche Einrichtungen, private Unternehmen und Entwicklungsorganisationen.

„Bei NewVision ist es unser Ziel, die Komplexität für unsere Kunden zu vereinfachen, sei es durch Beratung beim Markteintritt, Unterstützung bei Investitionen oder Orientierung im regulatorischen Umfeld“, erklärte Tareq Rafi Bhuiyan Jun, Managing Director von NewVision Solutions. „Wir bringen globale Erfahrung, lokale Kenntnisse und ein unerschütterliches Engagement für qualitativ hochwertige Ergebnisse mit. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, unsere Plattform zu verbessern und zu umfassenderen Transformationsinitiativen beizutragen.“

„NewVision Solutions bietet durch seine lokale Expertise und präzise Umsetzung in den Bereichen Markteintritt und Unternehmensberatung einen klaren Mehrwert“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Integration ihrer Kompetenzen in unsere Plattform verbessert unsere Fähigkeit, Kunden mit gezielten Strategien in wachstumsstarken Märkten zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.