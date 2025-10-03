Fanatics Collectibles e Kayou si alleano per portare in Cina le figurine dell'NBA

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Fanatics Collectibles, tramite Topps, e Kayou hanno annunciato oggi una collaborazione per la fornitura di figurine NBA alla Cina attraverso l'NBA Match Attax 2025. Il sodalizio rappresenta un prodotto di riferimento che offre ai fan del basket in Cina la possibilità di acquistare figurine da collezione della NBA, alimentando ulteriormente la passione per lo sport. Nell'ambito dell'accordo, Kayou, azienda leader cinese nella produzione di figurine, gestirà la produzione e la distribuzione del prodotto, utilizzando la produzione e la distribuzione del prodotto, sfruttando la sua vasta rete di distribuzione esistente, mentre Topps utilizzerà il suo design di classe mondiale per affascinare i fan e i collezionisti cinesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.