Andersen Consulting reforça plataforma com NewVision Solutions

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting continua a ampliar sua capacidade por meio de um acordo de colaboração com a NewVision Solutions, uma empresa de consultoria especializada em estratégia de entrada, pesquisa de mercado e soluções de infraestrutura e engenharia.

Fundada em 2008 e com sede em Bangladesh, a NewVision Solutions apoia e facilita investimentos internacionais, auxiliando empresas a navegar em mercados complexos por meio de due diligence financeira, assessoria contábil, estruturação de joint ventures e consultoria em infraestrutura. A abordagem personalizada da empresa serve a uma ampla base de clientes, incluindo instituições públicas, empresas privadas e entidades de desenvolvimento.

“Na NewVision, nosso objetivo é simplificar a complexidade para os nossos clientes, seja orientando a entrada no mercado, simplificando investimentos ou navegando em cenários regulatórios, conforme afirmou Tareq Rafi Bhuiyan Jun, diretor administrativo da NewVision Solutions.“ Oferecemos experiência global, insights locais e um compromisso inabalável com resultados de alta qualidade. Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite aprimorar nossa plataforma e contribuir para iniciativas de transformação mais amplas.”

“A NewVision Solutions oferece um valor evidente por meio da sua competência local e precisão na execução de serviços de consultoria empresarial e entrada no mercado”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente mundial e CEO da Andersen. “A integração de seus recursos em nossa plataforma aumenta nossa capacidade de oferecer suporte aos clientes com estratégias direcionadas em mercados de alto crescimento.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

