Fanatics Collectibles und Kayou schließen sich zusammen, um NBA-Sammelkarten in China einzuführen

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Fanatics Collectibles, über Topps, und Kayou haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, um NBA-Sammelkarten über NBA Match Attax 2025 in China anzubieten. Diese Vereinbarung stellt ein bedeutendes Produktangebot dar, das Basketballfans in China NBA-Sammelkarten zugänglich macht und die Begeisterung des Landes für diesen Sport weiter steigert. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kayou, ein führender Hersteller von Sammelkarten in China, die Herstellung und den Vertrieb des Produkts übernehmen und dabei sein umfangreiches bestehendes Vertriebsnetz nutzen, während Topps sein erstklassiges Design einsetzen wird, um chinesische Fans und Sammler zu begeistern.

Diese Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Fanatics Collectibles für das Wachstum des chinesischen Marktes sowie seine internationale Wachstumsstrategie, wichtige Märkte mit begeisterten Sportfans zu identifizieren und ihnen erstklassige Produkte anzubieten. Anfang dieses Jahres eröffnete Fanatics Collectibles Niederlassungen in Shanghai und Peking, um seine lokale Präsenz weiter zu stärken. Für Kayou stellt dies eine bedeutende Gelegenheit dar, seine bereits umfangreiche Kundenbasis zu erweitern und in Zusammenarbeit mit Fanatics Collectibles Chinas erstes lizenziertes NBA-Sammelkartenprodukt anzubieten.

„Wir freuen uns sehr, mit Kayou bei diesem bedeutenden Geschäft zusammenzuarbeiten, um Basketballfans in China offiziell lizenzierte Sammelkarten anbieten zu können“, erklärte Ann Wang, Regional President APAC bei Fanatics Collectibles. „China beherbergt eine der größten und leidenschaftlichsten Basketball-Communities der Welt. Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement von Fanatics Collectibles wider, die Fangemeinde zu unterstützen, indem Produkte und Erlebnisse geschaffen werden, die chinesische Fans noch näher an die Spieler und den Sport heranbringen, den sie lieben.“

Ein Vertreter von Kayou äußerte sich wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fanatics Collectibles, um NBA-Fans in China das beste Produkterlebnis zu bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Kayou, in einen neuen Bereich der Sport-IP einzutreten und in den einzigartigen Charme der Sportkultur einzutauchen. Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere gemeinsamen Bemühungen zu Beginn der neuen NBA-Saison ein herausragendes Produkt anbieten können, das NBA-Fans und Sammler von Sammelkarten eine neue Möglichkeit bietet, mit ihren Lieblingsspielern und -teams zu interagieren."

NBA Match Attax ist das erste Massenmarktprodukt, das von Fanatics Collectibles und Topps unter der neuen Basketball-Lizenz veröffentlicht wurde. Um die Lizenz zu feiern und Fans und Sammlern in China unvergessliche Erlebnisse zu bieten, wird Fanatics Collectibles auf der Asia Sports Card Show (10. bis 12. Oktober) und im NBA House (8. bis 12. Oktober) vertreten sein. Diese Veranstaltungen zelebrieren die Freude am Sammeln und begeistern Fans für die Welt der Sammlerstücke und alles, was Topps zu bieten hat.

NBA Match Attax ist ab dem 3. Oktober in China online sowie in Kayou-Flagship-Stores, Hobbygeschäften und anderen Einzelhandelsgeschäften in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich – Power Pack und Super Pack – zu einem Preis von 10 RMB bzw. 20 RMB pro Packung.

Über Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles stellt ein neues Modell und eine neue Vision für das Sammeln dar, die das Erlebnis für aktuelle und zukünftige Sammler, Ligen und Spieler in vielen Profi- und College-Sportarten grundlegend verändern wird. Das Unternehmen sicherte sich langfristige Exklusivrechte für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Sammelkarten für verschiedene Sport- und Unterhaltungsmarken, darunter NBA, MLB, MLBPA, Premier League, MLS, UFC, Formel 1 sowie Disney, Marvel, Pixar und Star Wars. Im Januar 2022 gab Fanatics Collectibles die Übernahme von Topps bekannt und etablierte damit die führende Marke für lizenzierte Sammelkarten als Eckpfeiler des Sammelkarten- und Sammlergeschäfts von Fanatics. Gleichzeitig wurden die Rechte von MLB und MLBPA zum Entwerfen, Herstellen und Vertreiben von Sammelkarten aktiviert.

Über Kayou

Kayou vereint Umfang, Geschwindigkeit und kreative Innovation, um Fans ein unvergleichliches Sammlererlebnis zu bieten. Kayou vereint Sammelkarten und Sammlerstücke unter einem Dach und eröffnet damit eine völlig neue Dimension der Begeisterung, indem es tiefere Verbindungen für Fandoms weltweit schafft.

