Downtown UAQ | Sobha Realty vendió más del 50 % de las unidades lanzadas en la primera semana

Sobha Realty anunció sólidas ventas iniciales en su proyecto insignia Downtown UAQ | Sobha Realty, lo que refuerza la creciente confianza de los inversionistas en Umm Al Quwain como el próximo centro de crecimiento costero de los Emiratos Árabes Unidos.

En tan solo una semana desde su lanzamiento, la desarrolladora confirmó la venta de más del 50 % de las unidades en las tres primeras torres residenciales, lo que marca un nuevo referente en la velocidad de ventas en los emiratos del norte.

Este desarrollo urbano de 25 millones de pies cuadrados, situado en la costa natural de Umm Al Quwain, está proyectado para convertirse en el gran referente urbanístico y costero del futuro.

