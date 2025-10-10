Daikin y ForeFront Power impulsan las plantas de producción de México con energía solar en tejados

SAN LUIS POTOSÍ, México--(BUSINESS WIRE)--Daikin Manufacturing México (DMMX), una filial de Daikin Industries, Ltd., proveedor líder mundial de soluciones avanzadas de aire acondicionado y calefacción, anunció la finalización de un proyecto de energía solar en tejados de 1.2 megavatios de corriente continua (MW CC) con ForeFront Power, desarrollador y gestor de activos que es líder en proyectos de energía solar y almacenamiento a escala comercial e industrial.

Los nuevos paneles solares, que están ubicados en los tejados de las dos plantas de producción más recientes de DMMX en el Parque Industrial Millennium de San Luis Potosí, tienen una capacidad de 624 kW-CC cada uno y proporcionarán una capacidad instalada total de 1250 kW-CC y generarán aproximadamente 1,180,000 kilovatios-hora (kWh) de electricidad limpia y renovable al año, suficiente para abastecer de energía a más de 160 hogares cada año.

"Ampliar nuestra capacidad solar en San Luis Potosí es un paso estratégico hacia la consecución de la Visión Medioambiental 2050 de Daikin, que consiste en alcanzar la neutralidad en carbono en toda nuestra empresa a mediados de siglo", afirmó Miguel Medina, director sénior de la planta DMMX, división residencial. "Estos proyectos con ForeFront Power demuestran cómo los fabricantes de México y de todo el mundo pueden controlar sus costos energéticos y reducir las emisiones de la cadena de suministro".

Aprovechando el éxito de un proyecto solar existente de 500 kW en una de sus instalaciones iniciales de San Luis Potosí, Daikin Manufacturing Mexico buscó adquirir capacidad adicional de energía solar para avanzar en los objetivos globales de sostenibilidad de Daikin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la eficiencia energética. Daikin Manufacturing Mexico colaboró con ForeFront Power para identificar oportunidades de adopción de energías renovables en su creciente complejo de San Luis Potosí. ForeFront Power realizó una evaluación exhaustiva de las necesidades energéticas de DMMX en sus cuatro plantas de producción de San Luis Potosí y desarrolló dos nuevos sistemas solares en la azotea de dos de las plantas.

La energía limpia y renovable que producen los paneles solares instalados en el tejado ayudará a DMMX a reducir las emisiones de CO2 en casi 900 toneladas al año. La energía limpia añadida también tiene un efecto positivo neto en la calidad del aire local, ya que su compensación de carbono equivale a retirar de circulación 180 vehículos de pasajeros propulsados por gasolina cada año.

"Este proyecto con Daikin Manufacturing México demuestra el poder de las energías renovables para generar beneficios medioambientales y empresariales para las compañías del sector privado mexicano", afirmó el Dr. Rubén Fontes, director ejecutivo de ForeFront Power. "Ha sido un honor trabajar con DMMX para ayudar a maximizar el impacto de su inversión en energía solar en San Luis Potosí y lograr avances significativos hacia sus objetivos de sostenibilidad más amplios como organización global".

El proyecto se entregó sin ningún costo inicial para Daikin Manufacturing Mexico. A través de un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de 10 años, ForeFront Power es propietaria y se encarga del mantenimiento del sistema, mientras que DMMX compra la electricidad a una tarifa fija más baja que la de la compañía eléctrica, lo que garantiza la previsibilidad presupuestaria a largo plazo y la protección frente a las subidas de las tarifas eléctricas.

Acerca de Daikin

Daikin Industries Ltd. es una empresa japonesa de ámbito mundial con más de 100 años de experiencia en el sector del aire acondicionado comercial, industrial y residencial. Con presencia en más de 170 países, 100,000 empleados en todo el mundo y una fuerte responsabilidad medioambiental, se fijó el objetivo de alcanzar emisiones netas de carbono cero para el año 2050.

Para obtener más información, visite www.daikin.com.

Acerca de ForeFront Power

ForeFront Power es una empresa líder en el desarrollo de proyectos de energía solar y almacenamiento en baterías a escala comercial e industrial (C&I) en Estados Unidos y México, que también ofrece servicios de electromovilidad. A lo largo de más de 15 años de trabajo conjunto, el equipo de ForeFront Power desarrolló más de 1900 proyectos solares comunitarios y detrás del medidor, con un total de más de 1.6 gigavatios de corriente continua de electricidad renovable. ForeFront Power presta servicios a clientes empresariales, gubernamentales, educativos, sanitarios y comunitarios del sector solar con una amplia gama de servicios de desarrollo, gestión de activos y asesoramiento desde su sede central en San Francisco y a través de equipos con sede en Nueva York, Ciudad de México y en todo Estados Unidos. Para obtener más información, visite https://www.forefrontpower.com.

