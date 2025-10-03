Im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten unterzeichnet die UCC Holding im Namen der JV-Partner fünf Design- und Beratungsverträge mit globalen Unternehmen für die Entwicklung des Internationalen Flughafens Damaskus

DAMASKUS, Arabische Republik Syrien--(BUSINESS WIRE)--Die UCC Holding hat im Namen der JV-Partner und über ihre Tochtergesellschaft Urbacon Airports fünf Beratungs- und Designverträge im Rahmen des umfassenden Sanierungsprojekts für den Internationalen Flughafen Damaskus unterzeichnet.

Der Umfang umfasst die Sanierung des Flughafens und aller zugehörigen Einrichtungen – eine schrittweise Sanierung, die darauf abzielt, jährlich 31 Millionen Passagiere zu erreichen. Dazu gehören die Sanierung bestehender Terminals und Gebäude sowie die Planung und Entwicklung eines neuen Fünf-Sterne-Hotels in unmittelbarer Nähe des Flughafens mit 200 Premium-Zimmern, mehreren Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen und direktem Zugang zum Terminal. Das Hotel wird von einer international anerkannten Hotelkette geführt und betrieben, die einen erstklassigen Service und ein unvergleichliches Gästeerlebnis garantiert.

Darüber hinaus laufen derzeit Arbeiten an wichtigen Infrastrukturprojekten, darunter die Verschönerung und Verbesserung der Flughafenstraße – einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen der libanesisch-syrischen Grenze und dem internationalen Flughafen von Damaskus –, modernisierte Ein- und Ausfahrten, verbesserte Sicherheit und Anbindung, eine optimierte Beleuchtung sowie eine umfassende Landschaftsgestaltung. Zusammen sind diese Initiativen Teil eines transformativen, mehrphasigen Sanierungsprogramms, dessen Ziel es ist, einen modernen, effizienten und nachhaltigen Luftverkehrsknotenpunkt zu schaffen, der den internationalen Standards der ICAO und IATA entspricht.

UCC Airport hat Verträge mit den folgenden Unternehmen abgeschlossen:

HESCO Hammada Engineering Services: Beauftragt mit der Planung und Sanierung der Terminals 1 und 2 sowie der Planung des neuen Terminal 3 und allen damit verbundenen Einrichtungen. HESCO verfügt über umfassende Erfahrung, die das Unternehmen aus mehr als 25 großen Infrastruktur- und Flughafenentwicklungsprojekten in der Region gewonnen hat, und gewährleistet damit technische Exzellenz und Compliance mit internationalen Design-Standards.

H’Collective: Verantwortlich für das architektonische und Innen-Design des neuen Damascus Airport Hotels. Der Auftrag umfasst alle Phasen – vom Konzept bis zum Bauentwurf – und gewährleistet ein optimiertes Layout und ein erstklassiges Gästeerlebnis. H’Collective hat weltweit über 20 Hotels in Partnerschaft mit führenden internationalen Hotelmarken erfolgreich gestaltet.

Dar Al-Handasah (Shair and Partners): Als Project Management Office (PMO) ist das Unternehmen mit der Bauaufsicht, der Prüfung und Genehmigung von Entwürfen, der Überwachung der Entwurfsentwicklung und der Überprüfung von Projektzeitplänen und Zwischenzahlungen beauftragt, um Qualität, Sicherheit und termingerechte Lieferung zu gewährleisten.



Der Vertrag umfasst auch die Untersuchung und Verbesserung der Damaskus-Flughafenstraße, einschließlich Analysen bezüglich Wartung und Anbindung, sowie Vorschläge für kurzfristige Verschönerungsmaßnahmen und umfassende Modernisierungsoptionen gemäß internationalen Standards.



Dar Al-Handasah bringt umfassende internationale Luftfahrtexpertise mit und hat an mehr als 40 internationalen Flughafenprojekten im Nahen Osten, in Afrika und Asien mitgewirkt.

DG Jones and Partners: Verantwortlich für Vertragsmanagement, Kostenkontrolle und Baukalkulation, gestützt auf ein globales Portfolio von über 30 Flughafen- und Luftfahrtinfrastrukturprojekten, um Value Engineering, Transparenz und finanzielle Effizienz zu gewährleisten.

JV Elegancia Catering und Newrest Gulf: Zuständig für die Planung und den Betrieb der Zentralküche sowie der Bordverpflegungseinrichtungen des Flughafens. Beide Unternehmen verfügen gemeinsam über Erfahrung aus mehr als 15 Catering- und Hospitality-Projekten an internationalen Flughäfen und gewährleisten operative Exzellenz sowie Servicequalität auf Weltklasseniveau.

Das Entwicklungsprojekt für den internationalen Flughafen Damaskus wird von Urbacon Airports in Zusammenarbeit mit Cengiz İnşaat und Kalyon İnşaat aus der Türkei und Assets Investments aus den Vereinigten Staaten geleitet und vereint damit globale Expertise, um ein transformatives Luftfahrtdrehkreuz für Syrien zu schaffen. Durch diese strategische Partnerschaft internationaler und regionaler Unternehmen soll eine Flughafeninfrastruktur auf Weltniveau entstehen, die die Anbindung verbessert, das Wirtschaftswachstum fördert und Damaskus als wichtigen Knotenpunkt auf der globalen Luftfahrtkarte neu positioniert.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.