アンダーセン・コンサルティング、ニュービジョン・ソリューションズと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、参入戦略、市場調査、インフラおよびエンジニアリングソリューションを専門とするコンサルティング会社、ニュービジョン・ソリューションズと提携契約を結び、引き続き能力を拡充しています。

2008年に設立されバングラデシュに拠点を置くニュービジョン・ソリューションズは、外国投資の支援や促進のほか、財務デューデリジェンス、会計アドバイザリー、ジョイントベンチャーの構築、インフラコンサルティングを通じて、複雑な市場での企業の事業展開を支援しています。同社は公的機関、民間企業、開発機関など幅広い顧客基盤に、きめ細やかなアプローチで貢献しています。

ニュービジョン・ソリューションズのマネージングディレクターであるTareq Rafi Bhuiyan Junは、「ニュービジョンが目指すのは、市場参入の支援、投資の促進、規制環境への対応といった形で、クライアントの複雑な課題を簡素化することです。私たちは、グローバルな経験、ローカルな知見、そして質の高い成果への揺るぎないコミットメントを提供します。アンダーセン・コンサルティングとのコラボレーションにより、当社のプラットフォームはさらに高度化し、より広範な変革の取り組みに貢献できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「ニュービジョン・ソリューションズは、市場参入からビジネスアドバイザリーサービスに至るまで、ローカルな専門知識と的確な実行力を駆使して明確な価値を提供します。彼らの能力を当社のプラットフォームに統合することで、高成長市場で的を絞った戦略を持つクライアントへのサポート能力が強化されます」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

