-

アンダーセン・コンサルティング、ニュービジョン・ソリューションズと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、参入戦略、市場調査、インフラおよびエンジニアリングソリューションを専門とするコンサルティング会社、ニュービジョン・ソリューションズと提携契約を結び、引き続き能力を拡充しています。

2008年に設立されバングラデシュに拠点を置くニュービジョン・ソリューションズは、外国投資の支援や促進のほか、財務デューデリジェンス、会計アドバイザリー、ジョイントベンチャーの構築、インフラコンサルティングを通じて、複雑な市場での企業の事業展開を支援しています。同社は公的機関、民間企業、開発機関など幅広い顧客基盤に、きめ細やかなアプローチで貢献しています。

ニュービジョン・ソリューションズのマネージングディレクターであるTareq Rafi Bhuiyan Junは、「ニュービジョンが目指すのは、市場参入の支援、投資の促進、規制環境への対応といった形で、クライアントの複雑な課題を簡素化することです。私たちは、グローバルな経験、ローカルな知見、そして質の高い成果への揺るぎないコミットメントを提供します。アンダーセン・コンサルティングとのコラボレーションにより、当社のプラットフォームはさらに高度化し、より広範な変革の取り組みに貢献できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「ニュービジョン・ソリューションズは、市場参入からビジネスアドバイザリーサービスに至るまで、ローカルな専門知識と的確な実行力を駆使して明確な価値を提供します。彼らの能力を当社のプラットフォームに統合することで、高成長市場で的を絞った戦略を持つクライアントへのサポート能力が強化されます」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、モーリシャスとセーシェルで能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、モーリシャスに本社を置き、セーシェルにオフィスを構える有力なコーポレートファイナンスアドバイザリー会社であるペリジウム・キャピタルを提携ファームに追加し、能力を強化します。 ペリジウム・キャピタルは、コーポレートファイナンスアドバイザリー、資本市場ソリューション、M&A、評価、ITコンサルティング、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ESGアドバイザリーなど、包括的な専門サービスを提供しています。現地、地域、国際レベルの規制環境に精通し、組織の成長や変革のプロセス全体をサポートしています。また、AI、サイバーセキュリティ、データ分析を含むテクノロジー分野の専門知識によって能力を強化することで、中核となるアドバイザリーサービスの深さとレジリエンスを高めています。この総合的なアプローチにより、同社は包括的なアドバイザリーとテクノロジーソリューションの一元的で信頼できるリソースとなっています。 ペリジウム・キャピタルのマネージングディレクターであるシャミン・A・...

アンダーセン・コンサルティング、デジタル・ワークス・グループとの提携でデジタル変革サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタル、データ、AI、プロセスの変更を通じて組織の複雑な変革を主導し、ビジネス課題を解決することで知られるデジタル・ワークス・グループと提携し、ビジネス変革およびデジタル変革分野の能力を強化することを発表しました。 2011年に設立されたデジタル・ワークス・グループは、デジタルやデータにおけるイノベーション、そしてAIやブロックチェーンといった破壊的技術によって引き起こされる複雑な事業変革および業務変革に取り組むクライアントに戦略的サポートを提供しています。デジタル・ワークス・グループは、ビジネス戦略、競合分析、そしてデジタル、データ、そしてAI変革を専門分野とし、特にカスタマーエクスペリエンス、データ管理とガバナンス、AI統合、アジャイルプロセス改善にフォーカスしています。また、金融サービス、政府機関、B2B、通信、小売、非営利団体など、幅広い分野のクライアントをサポートし、実践的かつ結果重視のアプローチを通じて、計画から実行までの全段階をサポートしています。 デジタ...

アンダーセン、ポルトガルのインディゴと提携しテクノロジー分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ポルトガルに本社を置き、ローコードとAIを活用したデジタル戦略分野のノウハウで知られるブティックコンサルティング会社のインディゴと新たに提携し、テクノロジー変革分野を強化することを発表しました。 マネージングパートナーのフレデリコ・マンガス氏が率いるインディゴは、複雑なデジタル変革に取り組む企業にとって信頼できるアドバイザーとしての地位を確立しています。同社は、OutSystemsプラットフォームといったローコード技術を活用し、様々な業種におけるウェブおよびモバイルアプリケーション、AIを活用したソリューション、さらにビジネスクリティカルなシステムの構築を行っています。ソリューションの迅速かつ柔軟な導入で知られるインディゴは、顧客のエコシステムにシームレスに統合し、既存の資産を最適化しつつ、システム間のユーザーエクスペリエンスを拡張・連携させる新たなアプリケーションやプロセスを実現しています。同社のサービスは、アイデア創出やUX設計から導入、サポート、継続的な最適化まで、...
Back to Newsroom