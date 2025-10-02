-

Xylem annuncia la vendita dell'attività di misurazione dei consumi idrici fuori del Nord America

AURELIUS rileverà la divisione internazionale dell'attività dedicata alla misurazione dei consumi idrici di Xylem

La transazione supporta la strategia di Xylem di semplificazione dell'attività e di ottimizzazione del portafoglio

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Xylem Inc. (NYSE: XYL), società leader globale di soluzioni idriche, ha stretto un accordo definitivo di acquisizione da parte di AURELIUS delle attività della sua divisione di misurazione dei consumi di acqua e riscaldamento fuori del Nord America.

La transazione comprende l'attività internazionale di misurazione dei consumi idrici di Xylem, una divisione del segmento Measurement and Control Solutions (Soluzioni di misurazione e controllo) della società. Comprende le attività associate di misurazione dei consumi, prodotti e strutture al servizio di clienti in Europa e in mercati internazionali selezionati. La divisione ha generato ricavi pari a circa 250 milioni di dollari nel 2024, con un EBITDA rettificato che diluisce l'efficacia di altri indicatori di redditività di Xylem.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Contacts

Media
Houston Spencer
+1 (914) 240-3046
Houston.Spencer@xylem.com

Industry:

Xylem Inc.

NYSE:XYL
