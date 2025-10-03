Fanatics Collectibles en Kayou bundelen krachten om NBA-verzamelkaarten naar China te brengen

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Fanatics Collectibles, via Topps, en Kayou kondigen vandaag een samenwerking aan om NBA-verzamelkaarten in China te introduceren via NBA Match Attax 2025. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap, omdat het Chinese basketbalfans toegang biedt tot officieel gelicentieerde NBA-verzamelkaarten en de passie voor de sport verder vergroot. Als onderdeel van de samenwerking zal Kayou, een toonaangevende fabrikant van verzamelkaarten in China, de productie en distributie van het product verzorgen, gebruikmakend van het uitgebreide bestaande distributienetwerk. Topps zal zijn wereldklasse ontwerp inzetten om Chinese fans en verzamelaars te verrassen en enthousiast te maken.

