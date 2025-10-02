BT et Infobip élargissent leur partenariat pour offrir des communications activées par l’IA

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--BT et Infobip ont annoncé l’élargissement mondial de leur partenariat pour proposer des services de communication avancés activés par l’IA à l’intention des multinationales dans le monde entier.

L’élargissement de ce partenariat est fondé sur une collaboration réussie au Royaume-Uni, lancée en 2022, et associe les capacités mondiales de communication vocale et de gestion des appels entrants de BT à la plateforme cloud de communications de premier plan d’Infobip. Ensemble, les deux entreprises vont innover en matière de connectivité mondiale en fournissant aux entreprises des liaisons intégrées, sécurisées et extensibles dans tous les canaux.

Toutes ces options seront prises en charge par des capacités avancées de conversation basées sur l’IA qui permettront aux entreprises de fournir des interactions de type humain pour mettre en place une expérience client intelligente avec des invites, supprimant ainsi la nécessité d’un codage extensif.

Infobip propose à ses clients des services RCS, WhatsApp et de messagerie instantanée. BT offre à ses clients des numéros d’appel gratuits internationaux et des services de gestion d’appels entrants dans le cadre de sa suite International Contact Global (ICG). Avec ce contrat, Infobip devient un revendeur autorisé de services ICG de BT et BT peut proposer à ses clients les services de messagerie d’Infobip.

En élargissant leur partenariat, BT et Infobip permettent aux entreprises d’unifier leurs centres de contact client en un seul réseau virtuel, introduisant ainsi un ensemble complet de capacités intégrées de voix et de messagerie pour un engagement client plus riche et plus intégré à l’échelle mondiale.

En plus de pouvoir dialoguer avec leurs clients grâce à une messagerie numérique étoffée, les organisations peuvent accéder à des numéros de téléphone dans plus de 130 pays et gérer les appels entrants dans plus de 180 pays.

Colm Sunderland, directeur des ventes de BT International, a déclaré : « Dans le monde entier, les entreprises veulent améliorer leurs communications et leurs systèmes d’engagement, ce qui nécessite des services interactifs pour mieux servir leurs clients. Les capacités de communication vocale de premier plan de BT associées à la plateforme d’Infobip permettent de proposer un ensemble complet de services pour activer une expérience client intelligente. »

Matija Ražem, directeur commercial Telcom d’Infobip, a ajouté : « BT est un géant des télécommunications et un partenaire naturel d’Infobip. Activé par l’IA et conçu pour être extensible, notre partenariat va permettre de proposer une plateforme de communications unifiée de pointe pour plus d’efficacité et une portée mondiale accrue des entreprises. »

À propos d'Infobip

Infobip est une société mondiale de communications cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d’accroître la fidélisation. Elle offre une technologie native capable d’atteindre plus de sept milliards d’appareils mobiles et dispositifs sur six continents, connectés à plus de 9 700 connexions, dont plus de 800 sont directes avec les opérateurs. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs, le PDG Silvio Kutić et Izabel Jelenić.

À propos de BT

BT Group est le principal fournisseur du Royaume-Uni pour les communications fixes et mobiles et les produits, solutions et services numériques sécurisés associés.

BT Group est constitué de trois unités : l’unité Consumer s’adresse aux individus et aux familles du Royaume-Uni, l’unité Business se consacre aux entreprises et aux services publics, l’unité Openreach est une filiale à part entière indépendante proposant des services d’infrastructure d’accès fixe à ses clients qui représentent plus de 700 prestataires de services de communication dans l’ensemble du Royaume-Uni.

British Telecommunications plc est une filiale à part entière de BT Group plc et couvre quasiment toutes les activités et actifs de BT Group. BT Group plc est coté à la bourse de Londres.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.bt.com/about

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.