Xilam annonce la mise en production de Chickies

Le groupe Xilam (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a lancé la production de Chickies, nouvelle comédie 3D dérivée du format court à succès T’es où Chicky ? suite à la signature d’un accord avec France Télévisions. Cette série dialoguée de 78x7’, dédiée aux enfants de 4 à 7 ans, sera livrée dans son intégralité d’ici Juin 2027.

Chickies suit les aventures de Chicky, Bekky et Poyo, trois poussins joyeux et curieux. Pourquoi vivre au rythme bien tranquille du grain qui tombe à heures fixes quand on peut partir à la découverte du monde extérieur ? Objets, fleurs et odeurs…tout ce qu’ils trouvent autour du poulailler et dans la maison voisine les attire irrésistiblement. Ils découvrent alors ces objets à leur façon, avec beaucoup de créativité. Ainsi, la maison et le jardin deviennent un gigantesque terrain de jeu, où toutes les aventures sont permises et où nos poussins naïfs enchainent catastrophes et fou-rires.

Les quatre saisons de T’es où Chicky ? ont connu un succès digital foudroyant, avec un cumul de 7 milliards de vues et 10 millions d’abonnés sur YouTube, ainsi qu’un total de 6 millions d’abonnés sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook. Xilam a d’ores et déjà conclu des partenariats pour T’es où Chicky ? avec de grands diffuseurs internationaux, y compris en Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et ailleurs, sur les plateformes SVOD, FVoD et AVoD. Sur Okoo, la plateforme FVoD de France TV dédiée aux enfants, la série figure parmi le Top 10 en 2024 et 2025.

Marc du Pontavice, PDG et fondateur du groupe Xilam, a déclaré :« Depuis plus de 10 ans, l’univers de T’es où Chicky ? a diverti des millions de spectateurs, devenant une franchise très établie dans notre catalogue, aussi bien auprès des diffuseurs traditionnels que des plateformes numériques. Pour nous, il est naturel d’élargir cet univers avec Chickies et de proposer une série plus longue et dialoguée à un public mondial – et c’est fantastique d’avoir à nos côtés notre partenaire de confiance France Télévisions pour donner vie à ce projet. Nous sommes convaincus que les nouveaux comme les fans actuels seront ravis par les aventures inédites et prolongées de nos personnages mignons et espiègles. »

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, un savoir-faire unique en 3D, et une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie.

Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques telles que Oggy et les cafards, Zig & Sharko et Chicky, mais aussi sur de nouvelles productions propriétaires telles que Oggy Oggy pour une audience préscolaire et enfin sur le long métrage avec J’ai Perdu Mon Corps, nommé aux Oscars. De plus, le studio d’animation de Xilam a assuré la production de la prochaine comédie d'horreur The Doomies, pour Disney+. Le catalogue de Xilam, puissant et en expansion, est constitué de plus de 2 800 épisodes et de 3 longs métrages.

Xilam emploie plus de 400 personnes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

