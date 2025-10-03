Downtown UAQ | Sobha Realty - Plus de 50% des unités vendues dès la première semaine

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Le promoteur de renom Sobha Realty a annoncé des ventes record su sein de son mégaprojet côtier phare Downtown UAQ | Sobha Realty,. Ce succès fulgurant témoigne non seulement de la confiance croissante des investisseurs, mais aussi de l’attrait croissant d’Umm Al Quwain comme la prochaine destination immobilière stratégique aux Émirats arabes unis.

En seulement une semaine après le lancement, le promoteur a confirmé la vente de plus de 50 % des unités dans les trois premières tours résidentielles, établissant ainsi un nouveau standard en termes de rapidité de vente dans les Émirats du Nord.

S’étendant sur une superficie de 25 millions de pieds carrés et niché le long du littoral naturel de l’émirat d’Umm Al Quwain, le projet est envisagé de devenir la nouvelle icône côtière de demain. Avec un plan directeur mêlant résidences de luxe, zones commerciales et de loisirs haut de gamme, ainsi que des services hôteliers et des aménagements pensés pour le bien-être, Downtown UAQ promet de créer un style de vie exceptionnel. Fort de son engagement au développement durable, le projet vise à concilier croissance urbaine et respect de l’environnement, avec plus de 50 % du terrain réservé aux espaces verts et aux zones ouvertes, favorisant ainsi un environnement de vie sain et équilibré.

Avec un Masterplan ambitieux, Downtown UAQ proposera 11 kilomètres de littoral intact, dont 7 km de plages immaculées de sable fin, 2 marinas, des boulevards paysagers, ainsi que des solutions de mobilité écologiques, notamment des bateaux-taxis. Le quartier UAQ Trade Center accueillera des bureaux commerciaux et des installations de loisirs haut de gamme, réaffirmant l’ambition du projet de devenir une destination résidentielle, commerciale et touristique incontournable.

Dévoilé plus tôt cette année, Sobha Aquamont, la première phase résidentielle de Downtown UAQ comprend trois tours d’appartements en bord de mer, comprenant des unités d 1, 2 ou 3 chambres. Ces tours ont été conçues pour maximiser la lumière naturelle et les panoramas marins, incarnant l’engagement de Sobha Realty envers le luxe, la qualité artisanale et la durabilité.

« Umm Al Quwain s’impose comme destination privilégiée et très attrayante pour les résidents et les investisseurs à la recherche d'une vie côtière de classe mondiale, mariant la nature et la modernité », a déclaré Francis Alfred, directeur général de Sobha Realty. « Le fort succès des ventes de UAQ Downtown témoigne de la confiance accordée à la vision de Sobha Realty et confirme le positionnement croissant d'Umm Al Quwain en tant que marché à fort potentiel de croissance durable aux Émirats. »

S'ajoutant au portefeuille croissant de communautés de luxe de Sobha Realty aux Émirats arabes unis, Downtown UAQ | Sobha Realty renforce la réputation du promoteur pour son excellence en ingénierie et son engagement envers un design urbain durable. Ce projet illustre également la dynamique des nouvelles orientations de développements côtiers à usage mixte dans le pays, suscitant un intérêt croissant auprès des acheteurs locaux et internationaux.

En enregistrant un démarrage commercial record dès sa semaine d'ouverture, Downtown UAQ | Sobha Realty s’impose d'ores et déjà comme l’une des destinations côtières les plus ambitieuses et prometteuses de la région.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire