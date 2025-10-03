隨著重建工程啟動，UCC控股代表合資夥伴與全球企業簽署五項設計與顧問協議，以推進大馬士革國際機場的開發

阿拉伯敘利亞共和國大馬士革--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- UCC控股透過其子公司Urbacon Airports，代表合資夥伴已簽署五項顧問與設計協議，作為大馬士革國際機場全面重建專案的一部分。

範圍涵蓋機場及所有相關設施的重建工程，此階段重建旨在實現年客運量達3,100萬人次。這包含現有航站樓及建築物的翻新，以及設計與開發毗鄰機場的新五星級酒店，該酒店將設200間高級客房、多間餐飲及休閒設施，並具備直通航站樓的通道。該酒店將由國際知名酒店品牌管理和營運，確保提供世界級服務與賓客體驗。

此外，幾項關鍵基礎設施工程現已同步展開，包括機場道路的美化和升級工程，此條連接黎巴嫩-敘利亞邊境至大馬士革國際機場的關鍵通道，將涵蓋出入口升級、安全與連通性改善、照明強化及整體景觀美化。上述工程共同構成轉型、多階段的重建計劃的一部分，旨在打造符合國際民航組織（ICAO）及國際航空運輸協會（IATA）標準的現代化、高效、和永續的航空樞紐。

UCC Airport已與下列企業簽署協議：

HESCO Hammada Engineering Services：負責1號及2號航站樓的設計和改造，以及新3號航站樓及所有配套設施的設計。HESCO在區域內擁有逾25項重大基礎設施建設與機場開發專案經驗，確保技術卓越並符合國際設計規範。

H’Collective：負責新大馬士革機場酒店的建築設計與室內設計。服務範圍涵蓋從概念到施工設計的全階段，確保空間佈局最優化與頂級賓客體驗。H'Collective曾與全球頂尖國際酒店品牌合作，已成功設計20多間酒店 。

Dar Al-Handasah (Shair and Partners)：作為專案管理辦公室（PMO），負責現場監督、設計的審查與核准 、設計開發的監管，以及專案進度與中期付款的核驗，確保品質、安全與及時交付。



服務範圍亦涵蓋大馬士革機場道路的研究與升級，包含維護及連通性的評估，並依據國際標準提出短期美化與全面升級選項。



Dar Al-Handasah擁有豐富的全球航空專業經驗，曾參與中東、非洲及亞洲逾40項國際機場專案。

DG Jones and Partners：負責合約管理、成本控制及工料測算，憑藉逾30項機場與航空基礎設施專案的全球實績，確保實惠工程、透明度與財務效率。

JV Elegancia Catering 和 Newrest Gulf：統籌機場中央廚房及機上餐飲設施的設計與營運。這兩家企業合計擁有逾15項國際機場餐飲及酒店專案經驗，致力實現卓越的營運與世界級的服務品質。

大馬士革國際機場開發專案由Urbacon Airports主導，攜手土耳其Cengiz İnşaat與Kalyon İnşaat、美國Assets Investments共同推進；該案匯聚全球專業力量，為敘利亞打造具變革性的航空門戶。透過國際與區域企業的戰略合作，本專案有望建立成為世界級機場基礎設施，從而強化區域連結、驅動經濟發展，使大馬士革重新成為全球航空版圖的核心樞紐。

