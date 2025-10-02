UniUni entre en partenariat avec Virtual.com pour accéder à plus de 4 000 points d'accès réseau au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--UniUni, l’une des principales sociétés nord-américaines de livraison de colis, annonce un partenariat stratégique avec Virtual, un fournisseur de technologies de transport et l'exploitant du plus grand réseau d’accès libre aux colis d’Amérique du Nord. Grâce à ce partenariat, Virtual servira de partenaire du réseau de localisation de détail d’UniUni, soutenant les opérations de dernier kilomètre d’UniUni grâce à une infrastructure évolutive.

À compter du quatrième trimestre 2025, UniUni aura accès à 1 300 emplacements Virtual Network PUDO au Canada. Cette opération permet à UniUni d'offrir des options sécurisées, de dépôt et de retour sans devoir investir dans une infrastructure autonome.

Le Virtual Network offre une présence en force croissance de points d’accès aux colis (collecte et dépot) et plus de 3 000 points d’accès aux casiers, conçus pour être utilisés conjointement par les coursiers, les détaillants et les fournisseurs de services logistiques. Il s'agit d'un modèle entièrement ouvert et neutres pour les transporteurs qui offre un accès fluide à des points d'accès aux colis à forte fréquentation et stratégiquement situés, permettant à des partenaires comme UniUni de poursuivre leur expansion nationale rapide.

« Notre partenariat avec Virtual nous permet de renforcer nos capacités de livraison à l’ensemble du Canada grâce à un réseau de dépôt éprouvé et axé sur les données », déclare Peter Lu, chef de la direction d'UniUni. « La technologie et la présence des points d’accès de Virtual sont exactement ce dont nous avons besoin pour offrir des options de livraison plus pratiques et plus fiables au dernier kilomètre, avec la rapidité de mise sur le marché qu'il nous faut pour répondre aux besoins dynamiques de nos clients. »

Principaux avantages du partenariat :

Accès à plus de 3 000 points d'accès de Virtual Network





Présence nationale de Virtual Network en accès libre





Plateforme de point d'accès aux colis avec un temps de disponibilité élevé et un support bilingue





Intégrations des API et logiciels logistiques pour rationaliser la remise des colis





pour rationaliser la remise des colis Expansion axée sur les données basée sur le retour sur investissement et les modèles d'accès des consommateurs

En s’associant à Virtual, UniUni obtient un accès instantané à Virtual Network, un réseau national de points d’accès aux colis et une gamme exhaustive d’outils logistiques, allant de l’optimisation du routage au suivi des colis en temps réel. Ce partenariat permet à UniUni de mieux servir les partenaires de commerce électronique et les clients finaux grâce à une flexibilité de livraison accrue, une réduction des frais généraux d'exploitation et une portée élargie.

« Nous sommes ravis d’accueillir UniUni au sein de Virtual Network », déclare Jonathan Spence, chef de la direction de Virtual. « Ce partenariat renforce notre mission de fournir une infrastructure partagée permettant aux entreprises de livraison de se développer sans limites. L’utilisation du réseau par UniUni démontre comment notre modèle aide les acteurs de la logistique en évolution rapide à évoluer plus intelligemment et à créer de superbes expériences client. »

Le déploiement commence au troisième trimestre 2025, et l'expansion se poursuivra tout au long de l'année. Les points d'accès Virtual Network sont sélectionnés à l'aide d'une approche analytique conjointe pour assurer une forte demande des consommateurs, une adoption rapide et un retour sur investissement mesurable.

À propos d'UniUni

UniUni est une entreprise de logistique technologique de premier plan qui révolutionne le paysage de la livraison du dernier kilomètre pour l'industrie du commerce électronique. En tant que plateforme qui intègre une technologie de pointe à des solutions de livraison efficaces, UniUni permet aux entreprises de fournir une expérience d'achat en ligne supérieure, assurant une efficacité et une satisfaction client inégalées. S’adressant à un large éventail de clients, des plateformes de commerce électronique émergentes aux détaillants et marques en ligne établis, UniUni offre un service exceptionnel dans toute l’Amérique du Nord. Reconnu par Deloitte comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, UniUni continue d'établir de nouvelles références dans le secteur, offrant ainsi une approche éprouvée et centrée sur le client de la logistique du commerce électronique. Pour de plus amples renseignements sur la façon dont UniUni peut aider votre entreprise, visitez uniuni.com.

À propos de Virtual.com

Virtual Network est une plateforme logistique agnostique de nouvelle génération, qui relie les coursiers locaux, les détaillants nationaux et les opérations du commerce électronique avec des solutions de livraison évolutives. Sa plateforme offre un routage intelligent, une optimisation sans contrainte et une technologie intégrée pour l'avenir de la logistique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.