Orano : Nurlikum, coentreprise minière en Ouzbékistan, entre dans une nouvelle phase

En septembre 2025, l’entreprise publique Navoiyuran (Ouzbékistan), le groupe Orano (France) et la société ITOCHU Corporation (Japon) ont finalisé l’évolution de leur partenariat au sein de la coentreprise « Nurlikum Mining », renforçant ainsi leur coopération.

Selon les termes de l’accord signé le 10 mars 2025 à Paris, cette nouvelle phase ouvre la voie au développement industriel du gisement d’uranium « South Djengeldi », situé dans le district de Tomdi dans la région de Navoï.

Dans la nouvelle structure, Navoiyuran et Orano détiennent chacun 45 % des parts de la coentreprise. La participation restante revient à la société japonaise ITOCHU Corporation qui a rejoint le projet en tant que partenaire.

Le projet sera intégré à la base industrielle locale de Navoiyuran qui assurera le pilotage des opérations, tirant parti des synergies avec les infrastructures existantes. Cette décision vise à réduire les coûts de production et à accroître l’efficacité.

Le gisement de « South Djengeldi » devrait garantir une production stable pendant 10 ans qui atteindrait, selon les estimations, 500 tonnes d’uranium par an en moyenne avec un pic pouvant aller jusqu’à 700 tonnes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de coopération stratégique signé en 2022 entre Orano et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan. A ce titre, des opérations conjointes d’exploration géologique seront menées avec pour objectif de doubler, a minima, le volume des ressources minérales.

A propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain. Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de Navoiyuran

En tant que cinquième plus grand producteur d’uranium au monde, Navoiyuran joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement durable et responsable en combustible nucléaire. Spécialisée dans l’extraction et le traitement de l’uranium naturel en oxyde d’uranium, l’entreprise répond à la demande mondiale en énergie propre grâce à ses exportations. Avec un effectif de plus de 9 000 professionnels, Navoiyuran exploite des installations de pointe et utilise une technologie avancée de lixiviation in situ afin d’optimiser l’efficacité tout en réduisant son impact environnemental. Engagée en faveur de la sécurité, de l’innovation et de l’excellence opérationnelle, l’entreprise renforce la position de l’Ouzbékistan dans l’industrie nucléaire mondiale et contribue au développement responsable des ressources.

À propos de ITOCHU Corporation

ITOCHU est une entreprise commerciale de premier plan, engagée dans un grand nombre d’activités, dont l’importation, l’exportation et l’investissement commercial au Japon et à l’étranger dans divers domaines parmi lesquels le textile, les machines, les métaux, les minéraux, l’énergie, les produits chimiques, l’alimentation, les produits de consommation, l’immobilier, les technologies de l’information, de la communication et de la finance.

ITOCHU poursuit une politique visant à renforcer sa contribution et son engagement en faveur des objectifs de développement durable à travers ses activités d’entreprise tout en restant à l’écoute de toutes les parties prenantes, y compris le marché, la société et les consommateurs.

ITOCHU s’engage à mettre en œuvre des projets visant à favoriser une transition énergétique durable et la neutralité carbone.