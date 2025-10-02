-

Orano : Nurlikum, coentreprise minière en Ouzbékistan, entre dans une nouvelle phase

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En septembre 2025, l’entreprise publique Navoiyuran (Ouzbékistan), le groupe Orano (France) et la société ITOCHU Corporation (Japon) ont finalisé l’évolution de leur partenariat au sein de la coentreprise « Nurlikum Mining », renforçant ainsi leur coopération.

Selon les termes de l’accord signé le 10 mars 2025 à Paris, cette nouvelle phase ouvre la voie au développement industriel du gisement d’uranium « South Djengeldi », situé dans le district de Tomdi dans la région de Navoï.

Dans la nouvelle structure, Navoiyuran et Orano détiennent chacun 45 % des parts de la coentreprise. La participation restante revient à la société japonaise ITOCHU Corporation qui a rejoint le projet en tant que partenaire.

Le projet sera intégré à la base industrielle locale de Navoiyuran qui assurera le pilotage des opérations, tirant parti des synergies avec les infrastructures existantes. Cette décision vise à réduire les coûts de production et à accroître l’efficacité.

Le gisement de « South Djengeldi » devrait garantir une production stable pendant 10 ans qui atteindrait, selon les estimations, 500 tonnes d’uranium par an en moyenne avec un pic pouvant aller jusqu’à 700 tonnes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de coopération stratégique signé en 2022 entre Orano et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan. A ce titre, des opérations conjointes d’exploration géologique seront menées avec pour objectif de doubler, a minima, le volume des ressources minérales.

A propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain. Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de Navoiyuran

En tant que cinquième plus grand producteur d’uranium au monde, Navoiyuran joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement durable et responsable en combustible nucléaire. Spécialisée dans l’extraction et le traitement de l’uranium naturel en oxyde d’uranium, l’entreprise répond à la demande mondiale en énergie propre grâce à ses exportations. Avec un effectif de plus de 9 000 professionnels, Navoiyuran exploite des installations de pointe et utilise une technologie avancée de lixiviation in situ afin d’optimiser l’efficacité tout en réduisant son impact environnemental. Engagée en faveur de la sécurité, de l’innovation et de l’excellence opérationnelle, l’entreprise renforce la position de l’Ouzbékistan dans l’industrie nucléaire mondiale et contribue au développement responsable des ressources.

À propos de ITOCHU Corporation

ITOCHU est une entreprise commerciale de premier plan, engagée dans un grand nombre d’activités, dont l’importation, l’exportation et l’investissement commercial au Japon et à l’étranger dans divers domaines parmi lesquels le textile, les machines, les métaux, les minéraux, l’énergie, les produits chimiques, l’alimentation, les produits de consommation, l’immobilier, les technologies de l’information, de la communication et de la finance.

ITOCHU poursuit une politique visant à renforcer sa contribution et son engagement en faveur des objectifs de développement durable à travers ses activités d’entreprise tout en restant à l’écoute de toutes les parties prenantes, y compris le marché, la société et les consommateurs.

ITOCHU s’engage à mettre en œuvre des projets visant à favoriser une transition énergétique durable et la neutralité carbone.

Contacts

Contact presse Orano :
+33 (0)1 34 96 12 15
press@orano.group

Contact presse Navoiyuran :
+998 (79) 507-00-12
za.maxmudov@navoiyuran.uz

Orano

BOURSE:-
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

Contact presse Orano :
+33 (0)1 34 96 12 15
press@orano.group

Contact presse Navoiyuran :
+998 (79) 507-00-12
za.maxmudov@navoiyuran.uz

More News From Orano

Le tribunal arbitral du CIRDI s’oppose à la vente par l’État du Niger de l’uranium produit par la SOMAÏR

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Le tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements (CIRDI) dans l’affaire n° ARB/25/8 a rendu le 23 septembre 2025 une nouvelle décision en faveur d’Orano dans le litige l’opposant à l’État du Niger au sujet de la mine d’uranium de la SOMAÏR. Dans sa décision, le tribunal arbitral a enjoint à l’État du Niger de ne pas vendre, ni céder ni même faciliter le transfert à des tiers...

Orano : Résultats semestriels 2025 solides

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Orano: Chiffre d’affaires, EBITDA et résultat opérationnel en hausse par rapport au 1er semestre 2024 Chiffre d’affaires de 2 672 M€ en progression de + 18,2 % (p.c.c.) EBITDA en augmentation à 727 M€ (contre 459 M€ au 1er semestre 2024) et marge d’EBITDA de 27,2 % (contre 20,2 % au 1er semestre 2024), bénéficiant d’un effet volume favorable en partie lié à la variabilité semestrielle d’écoulement du carnet de commandes et de volumes de production en pro...

Kazakhstan : le site KATCO d'extraction d'uranium de South Tortkuduk entre pleinement en phase opérationnelle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News : Le 3 juillet, la société minière KATCO et ses actionnaires, Orano et NAC Kazatomprom JSC, ont célébré l’inauguration de la nouvelle usine de traitement d’uranium, marquant la mise en œuvre réussie du projet de South Tortkuduk et le démarrage complet des opérations sur le site minier. La cérémonie s’est tenue en présence des représentants des autorités kazakhstanaises, de l’ambassadeur de France au Kazakhstan ainsi que des communautés locales. Situé dans...
Back to Newsroom