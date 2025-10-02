-

payabl. entra a far parte di EPI come membro approvato per consentire i pagamenti Wero in Europa

FRANCOFORTE--(BUSINESS WIRE)--Il principale fornitore di tecnologia finanziaria payabl. oggi ha annunciato di essere diventato uno dei primi membri autorizzati della European Payments Initiative (EPI) e un partecipante diretto in Wero, il wallet digitale paneuropeo, rapido e sicuro di EPI, già utilizzato da più di 43,5 milioni di europei.

Integrandosi come acquirente diretto, payabl. consente ai commercianti e ad altri fornitori di servizi di pagamento (PSP) in tutta Europa di offrire pagamenti istantanei e sicuri tra account (A2A), tagliando i costi alla cassa, ma offrendo ai clienti la velocità e la comodità che richiedono.

VILNIUS, Lituania--(BUSINESS WIRE)--payabl., fornitore leader europeo di tecnologia finanziaria che offre soluzioni di pagamenti e conti aziendali, rafforzerà il proprio impegno nei confronti della Lituania con l'iscrizione di una nuova società locale. Questa decisione formalizza la presenza dell'azienda a Vilnius, dove per diversi anni ha operato con un team in crescita, e riconosce la Lituania come hub di payabl. per la regione baltica e i paesi nordici. Nell'ambito di tale passaggio, Esfira...
