Con las obras de remodelación en marcha, UCC Holding, en nombre de los integrantes de la sociedad conjunta, firma cinco acuerdos de diseño y consultoría con empresas internacionales para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Damasco

DAMASCO, República Árabe Siria--(BUSINESS WIRE)--UCC Holding, en nombre de los integrantes de la sociedad conjunta y a través de su filial Urbacon Airports, ha firmado cinco acuerdos de consultoría y diseño como parte del proyecto integral de remodelación del Aeropuerto Internacional de Damasco.

Los trabajos incluyen la remodelación del aeropuerto y de todas las instalaciones asociadas, en un nuevo proceso por fases diseñado para alcanzar una capacidad de 31 millones de pasajeros al año. Esto abarca la renovación de terminales y edificios existentes, así como el diseño y desarrollo de un nuevo hotel cinco estrellas junto al aeropuerto, con 200 habitaciones de alta gama, múltiples espacios gastronómicos y de ocio, con acceso directo a las terminales. El hotel será gestionado por una marca de hotelería de reconocimiento internacional, lo que garantizará un servicio y experiencia de primer nivel.

Además, ya se están llevando a cabo las principales obras de infraestructura, incluido el embellecimiento y la mejora de la ruta del Aeropuerto, un corredor vital que conecta la frontera entre Líbano y Siria con el Aeropuerto Internacional de Damasco, mediante la incorporación de entradas y salidas mejoradas, mayor seguridad y conectividad, iluminación optimizada y paisajismo integral. Todas estas iniciativas forman parte de un programa de remodelación transformador, por fases, orientado a crear un centro de aviación moderno, eficiente y sostenible, de conformidad con los estándares internacionales de la OACI (ICAO) y la IATA.

UCC Airports firmó los acuerdos con las siguientes empresas:

HESCO Hammada Engineering Services: Responsable del diseño y rehabilitación de las Terminales 1 y 2, así como del diseño de la nueva Terminal 3 y de todas las instalaciones vinculadas. HESCO cuenta con una amplia experiencia en más de 25 proyectos importantes de infraestructura y desarrollo aeroportuario en la región, lo que garantiza la excelencia técnica y el cumplimiento de los estándares internacionales.

H’Collective: Responsable del diseño arquitectónico y de interiores del nuevo Hotel del Aeropuerto de Damasco. Su gestión incluye todas las etapas —desde el concepto hasta el diseño de construcción— lo que asegura una distribución óptima y una experiencia premium de los huéspedes. H’Collective ha diseñado con éxito más de 20 hoteles en colaboración con marcas internacionales que lideran el sector de la hospitalidad alrededor del mundo.

Dar Al-Handasah (Shair and Partners): Se desempeñará como Oficina de Gestión del Proyecto (PMO), responsable de la supervisión en el lugar, revisión y aprobación de diseños, seguimiento del desarrollo y verificación de cronogramas y pagos intermedios, lo que asegura calidad, seguridad y cumplimiento de plazos.



Además, su alcance incluye el estudio y mejora de la ruta del Aeropuerto de Damasco, su mantenimiento y conectividad, así como la propuesta de mejoras a corto plazo y opciones de modernización integral de acuerdo con los estándares internacionales.



Dar Al-Handasah aporta una gran experiencia global en aviación, ha participado en más de 40 proyectos internacionales de aeropuertos en Oriente Medio, África y Asia.

DG Jones and Partners: Responsable de la gestión contractual, control de costos y medición de cantidades, con un portafolio global de más de 30 proyectos de infraestructura aeroportuaria y de aviación, lo que asegura eficiencia financiera, transparencia y optimización de recursos.

JV Elegancia Catering and Newrest Gulf: Supervisan el diseño y operación de la cocina central del aeropuerto y los servicios de catering a bordo. Ambas entidades aportan experiencia conjunta de más de 15 proyectos internacionales de catering y servicios aeroportuarios, lo que garantiza excelencia operativa y calidad de servicio de nivel mundial.

El Proyecto de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Damasco está liderado por Urbacon Airports, en colaboración con Cengiz İnşaat y Kalyon İnşaat, de Turquía, y Assets Investments, de Estados Unidos, uniendo experiencia global para ofrecer una puerta de entrada aérea transformadora para Siria. Gracias a esta asociación estratégica entre empresas internacionales y regionales, el proyecto establecerá una infraestructura aeroportuaria de clase mundial que mejorará la conectividad, impulsará el crecimiento económico y reposicionará a Damasco como un centro clave en el mapa de la aviación global.

Fuente: AETOSWire

