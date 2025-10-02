Andersen Consulting與NewVision Solutions合作，加強平台實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與專精能源策略、市場研究以及基礎設施與工程解決方案的顧問諮詢公司NewVision Solutions簽訂合作協議，繼續擴大實力。

NewVision Solutions成立於2008年，總部位於孟加拉，協助並促進外商投資，透過財務盡職調查、會計諮詢、合資企業架構設計和基礎設施諮詢等服務，幫助企業應對複雜的市場環境。該公司以量身定做的方式服務包括公家機構、私人企業和開發組織在內的廣大客戶群。

「NewVision的目標是為客戶簡化工作，這包括指導市場進入、促進投資，或是通過監管規定。」NewVision Solutions常務董事Tareq Rafi Bhuiyan Jun說，「我們擁有全球經驗、對本地的深入了解，並堅定擔保高品質成果。與Andersen Consulting合作可幫助我們提昇平台，為更大層面的轉型計劃做出貢獻。」

「NewVision Solutions擁有對當地的深度專業見解、可精準執行市場進入和商業諮詢服務，能貢獻的價值不言而喻。」Andersen全球主席兼執行長Mark L. Vorsatz說，「將他們的能力整合到我們的平台，可提增我們的實力，以支援有意投入高成長市場的客戶。」

全球顧問諮詢公司Andersen Consulting提供跨企業策略、業務、技術和人工智慧轉型以及人力資本解決方案的完整服務。Andersen Consulting整合Andersen Global的多面向服務模式，在其涵蓋全世界4.4萬名專業人士的全球平台上，透過分布於600多個地點的成員公司與合作公司提供世界級的一流諮詢、稅務、法律、估值、全球流動性和諮詢專業知識。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其成員公司和世界各地的合作公司提供諮詢解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。