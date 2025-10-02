payabl. schließt sich als lizenziertes Mitglied der EPI an, um Wero-Zahlungen in Europa zu ermöglichen

FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Der führende Finanztechnologieanbieter payabl. gab heute bekannt, eines der ersten lizenzierten Mitglieder der European Payments Initiative (EPI) und direkter Teilnehmer an Wero zu sein, der neu eingeführten paneuropäischen, schnellen und sicheren digitalen Wallet der EPI, die schon von über 43,5 Millionen Europäern genutzt wird.

Durch die Integration als direkter Acquirer bietet payabl. Händlern und anderen Zahlungsdienstleistern („Payment Service Providers“, PSPs) in ganz Europa die Möglichkeit, sofortige und sichere Zahlungen von Konto zu Konto (Account-to-Account, A2A) anzubieten, wodurch Kosten beim Checkout gesenkt werden und Kunden von der Geschwindigkeit und Bequemlichkeit profitieren, die sie erwarten.

Martina Weimert, CEO der European Payments Initiative (EPI), sagte: „Wir freuen uns sehr, payabl. als eines der ersten lizenzierten Mitglieder von EPI und direkten Teilnehmer an Wero willkommen zu heißen. Ihre Integration verdeutlicht die starke Dynamik hinter Wero als Europas vertrauenswürdiger digitaler Wallet. Mit ihrem Beitritt in dieser frühen Phase unterstützt uns payabl. dabei, den Zugang zu sofortigen, sicheren grenzüberschreitenden Zahlungen von Konto zu Konto zu beschleunigen und so alltägliche Handelsgeschäfte für Verbraucher bequemer und für Händler kosteneffizienter zu gestalten.“

Wero wird von den größten europäischen Banken unterstützt, baut auf SEPA Instant auf und ist die erste wirklich paneuropäische Wallet. Zahlungen werden in unter 10 Sekunden abgewickelt, einschließlich grenzüberschreitender Transaktionen. Somit steht eine kostengünstigere Alternative zu Karten zur Verfügung und der reibungslose Checkout verringert die Zahl der abgebrochenen Einkäufe.

Für Händler außerhalb der EU, inklusive des Vereinigten Königreichs, stellt die Integration sicher, dass sie europäischen Käufern ihre bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden anbieten und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit im E-Commerce aufrechterhalten können.

Ugne Buraciene, Group CEO von payabl., sagte: „Die Integration mit Wero eröffnet unseren Händlern in ganz Europa einen neuen Weg, um sofortige, sichere Zahlungen von Konto zu Konto anzubieten, denen Kunden vertrauen können. Es geht dabei aber nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch darum, Auswahlmöglichkeiten anzubieten, Kosten zu senken und in einem hart umkämpften Markt die Kundenbindung zu stärken.“

Eine sich verändernde europäische Landschaft

Die Dynamik wird auch durch das Verbraucherverhalten vorangetrieben. Analysen aus dem Bericht State of European Checkouts von Payabl zeigen:

53 % der Kunden sind bereit, auf neue Zahlungsmethoden umzusteigen.

30 % würden dies tun, wenn der Checkout-Prozess dadurch beschleunigt würde.

Die drei wichtigsten Faktoren bei der Wahl einer Zahlungsmethode sind Bequemlichkeit (20 %), Schnelligkeit (18 %) und Sicherheit (17 %) und deutlich wichtiger als Gewohnheit (9 %) oder breite Akzeptanz (11 %).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Europäer aktiv darüber entscheiden, wie sie bezahlen – und dass sie für Innovationen offen sind, wenn diese zu sinnvollen Verbesserungen führen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.