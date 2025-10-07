Downtown UAQ | Sobha Realty verkoopt meer dan 50% van de beschikbare woningen binnen de eerste week al

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Sobha Realty heeft sterke eerste verkoopcijfers bekendgemaakt voor zijn Downtown UAQ | Sobha Realty grootschalige vlaggenschipproject, wat het toenemende vertrouwen van investeerders in Umm Al Quwain als het nieuwe groeiende kustcentrum van de VAE bevestigt.

Slechts een week na de lancering meldde de ontwikkelaar dat al meer dan 50% van de units in de eerste drie woontorens was verkocht – een nieuw record voor verkoopsnelheid in de noordelijke emiraten.

Het grootschalige ontwikkelingsproject van 25 miljoen vierkante voet, gelegen langs de natuurlijke waterkant van Umm Al Quwain, wordt gezien als de kustlijn van de toekomst.

