Andersen Consulting potenzia la piattaforma con NewVision Solutions

Fondata nel 2008 e con sede in Bangladesh, NewVision Solutions supporta e facilita gli investimenti esteri e aiuta le organizzazioni a orientarsi nei mercati complessi attraverso due diligence finanziaria, consulenza contabile, strutturazione di joint venture e consulenza sulle infrastrutture. L'approccio su misura dell'azienda serve un'ampia clientela, comprese istituzioni pubbliche, imprese private e organizzazioni di sviluppo.

“Il nostro obiettivo in NewVision è semplificare la complessità per i nostri clienti, che si tratti di guidare l'ingresso sui mercati, facilitare gli investimenti o orientarsi in scenari normativi”, ha dichiarato Tareq Rafi Bhuiyan Jun, AD di NewVision Solutions. “Offriamo esperienza globale, conoscenze locali e un impegno incessante per ottenere risultati di alta qualità. La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di potenziare la nostra piattaforma e contribuire a iniziative più ampie di trasformazione”.

“NewVision Solutions offre un valore evidente grazie alla sua competenza locale e all'esecuzione precisa nei servizi di ingresso sul mercato e consulenza aziendale”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'integrazione delle capacità di NewVision Solutions nella nostra piattaforma potenzia la nostra capacità di supportare i clienti con strategie mirate in mercati a forte crescita”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

