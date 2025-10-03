Fanatics Collectibles與卡遊攜手將NBA交易卡引進中國市場

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fanatics Collectibles透過Topps公司與卡遊（Kayou）於今天宣布一項合作，將NBA Match Attax 2025系列引進中國市場，為中國球迷提供NBA交易卡。這項合作的意義在於：憑籍這款標誌性產品，讓中國籃球迷能輕鬆取得NBA交易卡，從而進一步點燃國內球迷對籃球運動的熱情。根據協議，中國領先的交易卡製造商卡遊（Kayou）將利用其龐大的現有分銷網絡負責產品的生產與銷售，而Topps公司則將運用其世界級的設計能力，為中國球迷與收藏家帶來驚艷的產品設計。

此合作彰顯Fanatics Collectibles開拓中國市場的決心，亦體現其全球發展策略：鎖定擁有熱情體育粉絲的關鍵市場，向其提供頂尖產品。今年早些時候，Fanatics Collectibles相繼於上海與北京建立辦事處，進一步強化在地佈局。對卡遊而言，此次合作是一個重要機會，不僅能擴大其現有的龐大消費群體，更將攜手Fanatics Collectibles，為中國市場推出首款官方授權的NBA交易卡產品。

Fanatics Collectibles亞太區總裁Ann Wang表示：「我們很高興能與卡遊達成這項歷史性的合作，為中國籃球迷帶來官方授權的交易卡。中國擁有全球規模最大、最熱情的籃球迷，此次合作驗證了Fanatics Collectibles致力於服務球迷的承諾 - 透過打造產品與用戶體驗，讓中國球迷更貼近他們熱愛的球員與運動。」

卡遊公司的一位代表表示：「我們非常高興能與Fanatics Collectibles攜手，為中國NBA球迷帶來最佳的產品體驗。此次合作使卡遊得以進軍體育IP新領域，深入探究體育文化的獨特魅力。我們相信透過雙方協力，能在NBA新賽季開始時推出驚艷產品，為NBA球迷與卡牌收藏家建立與心儀球員和球隊互動的新途徑。」

NBA Match Attax是Fanatics Collectibles與Topps基於新的籃球授權協議推出的首款大眾市場產品。為慶祝授權啟動並為中國球迷與收藏家帶來難忘體驗，Fanatics Collectibles將參與亞洲運動卡展會（10月10日至12日）及NBA House（10月8日至12日）。這系列活動將彰顯收藏之樂，激發球迷探索收藏品世界以及Topps提供的全方位體驗。

NBA Match Attax系列將於10月3日起在中國線上商店、卡遊旗艦店、藏品專賣店及各大零售店同步上市，這次推出「Power Pack」與「Super Pack」兩款產品，每款售價分別為10元人民幣與20元人民幣。

關於 Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles 開創了收藏領域的全新模式與願景，徹底改變目前及未來的收藏家、聯盟、職業與大學運動員的體驗。該公司已取得多項體育及娛樂產業的長期獨家設計權、製造權與發行權，涵蓋 NBA、MLB、MLBPA、英超聯賽、MLS、UFC、一級方程式賽車，以及迪士尼、漫威、皮克斯（Pixar）與星際大戰等。2022年1月，Fanatics Collectibles宣布收購Topps公司，將這家頂級授權交易卡品牌確立為Fanatics交易卡與收藏品業務的支柱，加速啟動其MLB（美國職業棒球大聯盟）與MLBPA（美國職業棒球大聯盟球員協會）授權的交易卡設計、製造及分銷業務。

關於 Kayou

卡遊（Kayou）是一家領先的經營泛娛樂產品的公司，在胡潤財富發布的《2025全球獨角獸榜》中排名第66位，擁有70多項涵蓋動畫、娛樂及流行文化的授權IP。卡遊融合規模優勢、執行速度與創意創新於一體，為粉絲打造前所未見的超級收藏體驗。卡遊將交易卡與收藏品整合於同一平台，為全球運動粉絲開創全新維度的興奮體驗，建立更深層的連結。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。