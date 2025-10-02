PUMA推出全新播客節目，解讀足球球衣的過去、現在與未來

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PUMA推出五集全新播客系列《Who Gives a Shirt》，由前職業足球運動員Jack Fowler和內容創作者Kimberley Cumberbatch主持。該系列深入探討足球球衣對文化、歷史和環境的深遠影響，探索這些代表性球衣如何在球場內外塑造身分認同、激情與社群歸屬感。

每集節目都邀請設計師、忠實球迷、運動歷史學家等專家嘉賓，揭開足球球衣中蘊含的故事、記憶與意義，同時呈現設計、材料和永續性方面的創新——這些創新正是PUMA對FOREVER.BETTER.承諾的體現。

「我真的很興奮能共同主持這個播客節目，深入發掘足球球衣背後的精彩故事。看到一件簡單的球衣對人們意義如此重大，成為他們身分與核心記憶的一部分，這真是令人難以置信。」——Jack Fowler

PUMA企業傳播資深總監Kerstin Neuber表示：「足球球衣是球迷文化的重要象徵，但其對環境的影響尚未被廣泛探討。透過《Who Gives a Shirt》，我們既致敬其文化與歷史意義，同時也強調那些正在塑造運動服飾未來的設計構想。這既是為了尊重傳統，也是為了以負責任的方式推動足球運動和整個產業的發展。」

《Who Gives a Shirt》在PUMA《Green Flags》播客的基礎上，繼續探索永續性在運動與時尚領域的角色。該系列節目在頌揚足球球衣文化意義的同時，也探討了其對環境的影響。

透過FOREVER.BETTER.平台，PUMA推動產業關於更負責任生產方式的對話，重點展示諸如RE:FIBRE紡織品到紡織品回收計畫等創新——該計畫透過將舊衣物和工廠邊角料轉化為新產品的原料，協助減少紡織品浪費。

未來幾期的節目包括：

第1集：《Kicking Off》 ——主持人與記者兼電影製片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱樂部採用

——主持人與記者兼電影製片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱樂部採用 第2集：《The Synthetics Switch》 ——首席作家兼研究員James Harkin帶頭講解了向合成纖維的改變，以及為提升球員表現而引進的創新技術

——首席作家兼研究員James Harkin帶頭講解了向合成纖維的改變，以及為提升球員表現而引進的創新技術 第3集：《Dress Like Your Heroes》 ——在這一集中，曼城超級球迷Angela Worrall與主持人一起探討了球迷版球衣產業的蓬勃發展及其對球迷的意義

——在這一集中，曼城超級球迷Angela Worrall與主持人一起探討了球迷版球衣產業的蓬勃發展及其對球迷的意義 第4集：《From Goals to Garms》 ——時裝設計師Hattie Crowther與主持人共同探索運動風格如何影響時尚產業，架起足球與時尚之間的橋樑

——時裝設計師Hattie Crowther與主持人共同探索運動風格如何影響時尚產業，架起足球與時尚之間的橋樑 第5集：《Jerseys for the Future》——系列收官之作展望足球球衣的未來，PUMA的Voices of a RE:GENERATION倡議成員、紡織品升級再造專家Andrew Burgess將解讀PUMA的RE:FIBRE材料製程

點選 此處 觀看預告片。

《Who Gives A Shirt》是PUMA推出的一檔FOREVER.BETTER.主題播客，由Mags Creative和MSL製作。

在Apple、Spotify、PUMA YouTube和所有主要播客平台上訂閱、收聽和觀看PUMA的《Who Gives A Shirt》節目。

如欲瞭解更多資訊，請造訪： https://foreverbetter.com/en 。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。