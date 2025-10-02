PUMA推出全新播客節目，解讀足球球衣的過去、現在與未來
德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PUMA推出五集全新播客系列《Who Gives a Shirt》，由前職業足球運動員Jack Fowler和內容創作者Kimberley Cumberbatch主持。該系列深入探討足球球衣對文化、歷史和環境的深遠影響，探索這些代表性球衣如何在球場內外塑造身分認同、激情與社群歸屬感。
每集節目都邀請設計師、忠實球迷、運動歷史學家等專家嘉賓，揭開足球球衣中蘊含的故事、記憶與意義，同時呈現設計、材料和永續性方面的創新——這些創新正是PUMA對FOREVER.BETTER.承諾的體現。
「我真的很興奮能共同主持這個播客節目，深入發掘足球球衣背後的精彩故事。看到一件簡單的球衣對人們意義如此重大，成為他們身分與核心記憶的一部分，這真是令人難以置信。」——Jack Fowler
PUMA企業傳播資深總監Kerstin Neuber表示：「足球球衣是球迷文化的重要象徵，但其對環境的影響尚未被廣泛探討。透過《Who Gives a Shirt》，我們既致敬其文化與歷史意義，同時也強調那些正在塑造運動服飾未來的設計構想。這既是為了尊重傳統，也是為了以負責任的方式推動足球運動和整個產業的發展。」
《Who Gives a Shirt》在PUMA《Green Flags》播客的基礎上，繼續探索永續性在運動與時尚領域的角色。該系列節目在頌揚足球球衣文化意義的同時，也探討了其對環境的影響。
透過FOREVER.BETTER.平台，PUMA推動產業關於更負責任生產方式的對話，重點展示諸如RE:FIBRE紡織品到紡織品回收計畫等創新——該計畫透過將舊衣物和工廠邊角料轉化為新產品的原料，協助減少紡織品浪費。
未來幾期的節目包括：
- 第1集：《Kicking Off》——主持人與記者兼電影製片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱樂部採用
- 第2集：《The Synthetics Switch》——首席作家兼研究員James Harkin帶頭講解了向合成纖維的改變，以及為提升球員表現而引進的創新技術
- 第3集：《Dress Like Your Heroes》——在這一集中，曼城超級球迷Angela Worrall與主持人一起探討了球迷版球衣產業的蓬勃發展及其對球迷的意義
- 第4集：《From Goals to Garms》——時裝設計師Hattie Crowther與主持人共同探索運動風格如何影響時尚產業，架起足球與時尚之間的橋樑
- 第5集：《Jerseys for the Future》——系列收官之作展望足球球衣的未來，PUMA的Voices of a RE:GENERATION倡議成員、紡織品升級再造專家Andrew Burgess將解讀PUMA的RE:FIBRE材料製程
點選 此處 觀看預告片。
《Who Gives A Shirt》是PUMA推出的一檔FOREVER.BETTER.主題播客，由Mags Creative和MSL製作。
在Apple、Spotify、PUMA YouTube和所有主要播客平台上訂閱、收聽和觀看PUMA的《Who Gives A Shirt》節目。
如欲瞭解更多資訊，請造訪： https://foreverbetter.com/en 。
