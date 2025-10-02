Xylem kondigt verkoop aan van meetactiva buiten Noord-Amerika

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Xylem Inc. (NYSE: XYL), een toonaangevend wereldwijd bedrijf in wateroplossingen, heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van de activa van de water- en warmtemeetactiviteiten buiten Noord-Amerika door AURELIUS.

De transactie omvat de internationale meetactiviteiten van Xylem – een divisie van het segment Meet- en regeloplossingen van het bedrijf. Het omvat bijbehorende meetactiva, producten en faciliteiten die klanten in Europa en een aantal internationale markten bedienen. De divisie genereerde in 2024 een omzet van ongeveer $ 250 miljoen, met een aangepaste EBITDA-marge die verwatert ten opzichte van Xylem.

